Verstappen potwierdził w czasówce rolę faworyta. W decydującym segmencie nie miał sobie równych i oba pomiarowe okrążenia wystarczyłyby do pole position - szóstego w karierze Holendra.

- Cały weekend jest dobry, a w kwalifikacjach samochód fajnie się sprawował - powiedział Verstappen. - Nie było łatwo poradzić sobie z tłokiem i zrobić miejsce na torze, ale ostatecznie wydaje mi się, że już pierwsze okrążenie było wystarczające.

- Zaliczyłem świetny pierwszy sektor. Miło widzieć tutaj samochód Red Bulla na pierwszej pozycji.

Poproszony o opis swojego najlepszego okrążenia, Verstappen odparł: - Kiedy patrzy się na tor, można pomyśleć, że nie ma zbyt wielu zakrętów. Jednak te, które mamy, są całkiem trudne. „Jedynka”, hamowanie do „trójki”, zjazd do zakrętu numer 4. To krótki tor, ale niełatwo jest złożyć okrążenie.

- To pierwsze w Q3 było niezłe. Nigdy nie jest idealnie, ale było wystarczająco dobre.

Lider punktacji sezonu odrzucił jednocześnie sugestie łatwego wyścigu.

- Nigdy nie jest łatwo. Chwilami chciałbym, żeby tak było. Jednak koniec końców to dobre dla rywalizacji. Jestem pewien, że jutro będzie zacięta walka. Mam nadzieję, że równie interesująca jak we Francji - zakończył Max Verstappen.