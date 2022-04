Po pierwszych kilku minutach na torze pojawiło się 10 kierowców, część z nich wyjechała na ogumieniu miękkim, a inni na przejściowych. Najszybszy czas uzyskał Lance Stroll (1:23.419), za nim znaleźli się Valtteri Bottas i Max Verstappen. Na torze chwilę później pojawiła się czerwona flaga, w bolidzie Alexa Albona awarii uległy hamulce, które zaczęły płonąć w trakcie jazdy. Kierowca Williamsa zdołał wrócić do boksu.

Po chwili wznowiono sesję, przez kolejne 12 minut kierowcy stopniowo poprawiali swoje wyniki. Duże problemy po raz kolejny mieli kierowcy Mercedesa, którzy mieli trudności, aby wydostać się z Q1. Ostatecznie Lewis Hamilton oraz George Russell zdołali przebić się tylnymi drzwiami do drugiej części kwalifikacji. Najszybszy czas uzyskał ponownie Charles Leclerc. Do Q2 nie dostali się Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Esteban Ocon i Alexander Albon. Kierowca Alpine prawdopodobnie miał problemy z bolidem przez co zjechał wcześniej do boksu i nie poprawiał swoich czasów.

Podczas drugiej części zawodnicy mieli szansę na jedno szybkie okrążenie na w miarę suchej nawierzchni, następnie zaczął padać lekki deszcz.

Jako pierwszy wyjechał Carlos Sainz, który uzyskał czas 1:18.990, szybko czas Hiszpana poprawił Max Verstappen. Lando Norris zdołał pokonać Sergio Pereza i Charlesa Leclerca obejmując trzecią lokatę.

Chwilę później Sainz popełnił błąd w trzecim sektorze i uderzył w ścianę, na torze pojawiła się czerwona flaga. W momencie kiedy kierowcy wrócili do boksów, nad torem rozpoczęła się ulewa.

Dwie minuty przed końcem na torze pojawił się Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Sergio Perez i Lando Norris, którzy "sprawdzili" warunki na mokrym torze. Pech spotkał kierowców Mercedsa, którzy nie mieli szansy poprawić swoich czasów, Russell był jedenasty, natomiast Hamilton trzynasty. Do Q3 oprócz kierowców ekipy z Brackley nie dostali się Mick Schumacher, Guanyu Zhoyu oraz Lance Stroll.

Na początku Q3 Kevin Magnussen popełnił błąd. Duńczyk wypadł na żwir, będąc krok od uderzenia w ścianę. 29-latek zdołał powrócić na tor, jednak mimo tego pojawiła się czerwona flaga.

Po wznowieniu kwalifikacji na prowadzenie wysunął się Max Verstappen (1:27.999), za nim znalazł się Charles Leclerc ze stratą 0.779 sekundy, trzeci był Lando Norris. Magnussen, który chwilę wcześniej był o włos od przedwczesnego zakończenia sesji, zdołał przebić się na czwarte miejsce.

Na torze ponownie pojawiła się czerwona flaga, zegar zatrzymał się na 2:58. Valtteri Bottas musiał zatrzymać się w trzecim sektorze z powodu awarii bolidu. Po kilkunastu minutach sesja została wznowiona, kierowcy mieli tylko jedną szansę na poprawienie czasu, jednak chwilę później Lando Norris wypadł z toru w tym samym miejscu, co wcześniej Kevin Magnussen. Na torze znowu wywieszono czerwoną flagę, sesji nie wznowiono. Pole postion do sprintu zgarnął Max Verstappen.

Wyniki - Kwalifikacje

Q3

Q2

Q1