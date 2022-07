Nikt, kto w piątkowe popołudnie postanowił obejrzeć sesję kwalifikacyjną do jutrzejszego sprintu, nie żałował swojej decyzji. Po emocjonującej czasówce, jutro z pierwszego pola wystartuje Max Verstappen, a koło niego ustawi się Charles Leclerc.

Verstappen był głównym faworytem do Pole Position jeszcze przed startem kwalifikacji, ale pierwsza sesja powędrowała do Leclerca. Drugi był Carlos Sainz, a Verstappen skompletował pierwszą trójkę. Z dalszą częścią czasówki pożegnali się Vettel, Latifi, Zhou, Stroll i Ricciardo.

W Q2 ponownie najszybszy był Leclerc z czasem 1:05.419s. Verstappen tym razem wykręcił drugi wynik tracąc do Monakijczyka zaledwie +0.087s. Trzecie miejsce zajął Lewis Hamilton ze stratą +0.188s., dając nadzieję Mercedesowi na dobrą, trzecią sesję. Z rywalizacji odpadł Lando Norris, który miał gigantyczne problemy z utrzymaniem się na torze i nie był nawet w stanie ustanowić konkurencyjnego czasu. Oprócz niego do trzeciej sesji nie weszli Tsunoda, Bottas, Albon i Gasly.

Trzecia sesja kwalifikacyjna miała jednak dostarczyć nam sporych emocji. Po pierwszych przejazdach na czele tabeli był Max Verstappen, jednak świetne tempo prezentowali kierowcy Mercedesa. Czy Russell i Hamilton byli w stanie zająć pierwszy rząd? Tego nigdy się nie dowiemy.

Na pięć minut przed końcem sesji, Hamilton stracił panowanie nad tyłem bolidu w zakręcie nr.7 i wyleciał z toru, uderzając w bandę. Kwalifikacje zostały przerwane. Zły dzień Totto Wolffa miał jednak niebawem stać się jeszcze gorszy. Krótko po wznowieniu sesji w poślizg wpadł George Russell i również wpakował swojego W13 w opony, tym razem w zakręcie nr.10.

Po drugim restarcie kwalifikacji, stawka rzuciła się do ataku. Charles Leclerc pobił rekord w trzecim sektorze i poprawił czas Verstappena o -0.083s. Wydawało się, że Pole Position na pewno powędruje do Monakijczyka, tym bardziej, że jego rywal nie poprawił się w dwóch pierwszych sektorach. Zawodnik Red Bulla miał jednak jeszcze jednego asa w rękawie i pobił rekord Leclerca w trzecim sektorze. To wystarczyło, aby rzutem na taśmę wyrwać kierowcy Ferrari najlepszy czas i wystartować do jutrzejszego sprintu z pierwszego miejsca.

Z drugiego pola jutro wystartuje Charles Leclerc. Na drugiej linii ustawią się Carlos Sainz i Sergio Perez. Czas z pierwszego przejazdu George'a Russella wystarczył, by Brytyjczyk stanął na piątym polu startowym. Obok niego ustawi się Esteban Ocon. Z siódmego miejsca ruszy Magnussen, a z ósmego Hamilton. Fernando Alonso i Mick Schumacher skompletowali pierwszą dziesiątkę kwalifikacji.

Sprint rozpocznie się jutro o godzinie 16:30 polskiego czasu.