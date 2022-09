Verstappen to „owoc” juniorskiego programu Red Bulla. Do głównej ekipy producenta napojów energetycznych trafił w 2016 roku. Wieloletnie dążenia spełniły się w sezonie 2021 - Holender wywalczył mistrzowski tytuł, a obecnie jest bliski zachowania korony. Na sześć wyścigów przed końcem sezonu ma 116 punktów przewagi nad drugim w tabeli Charlesem Leclerkiem.

Programem rozwojowym kierowców dowodzi Helmut Marko. Ten nie kryje się z oczywistymi pochwałami pod adresem Verstappena.

- Max jeździ teraz dużo szybciej, a jednocześnie mniej zużywa sprzęt - powiedział Austriak w rozmowie z telewizją ORF. - W przeszłości, jeśli coś nie działało w piątek, był bliski paniki. Teraz postrzega to zupełnie inaczej.

- Gdy pracowaliśmy ciężko nad samochodem jeszcze przed wyścigiem, Max rok czy dwa lata temu był bardzo zaniepokojony. Zawsze chciał być na pole position. Oczywiście później najważniejsze było zwycięstwo.

- Teraz, gdy wie, co jest możliwe, może się pogodzić ze startem z drugiej lub trzeciej pozycji.

Marko niedawno przyznał, że Verstappen jest najlepszym kierowcą, jaki kiedykolwiek jeździł w barwach Red Bulla. Holendra ceni bardziej niż Sebastiana Vettela, czterokrotnego mistrza świata.

- Jeśli chodzi o 2009 rok z Vettelem, to ani on, ani my nie byliśmy gotowi na mistrzostwo świata. Wtedy nadeszły te cztery lata, ale wydaje mi się, że teraz w zespole jest mniejsza presja.

- Zespół udowodnił do czego jest zdolny. Na przykład teraz mamy zawsze najszybsze pit stopy.

Verstappen od kilku lat jest niekwestionowanym liderem ekipy z Milton Keynes. Tempa nie dotrzymali mu Pierre Gasly oraz Alex Albon. Obecnie próbuje Sergio Perez.

- Mamy zdecydowanego kierowcę numer jeden - zapewnia Marko. - W erze Vettela był Mark Webber, ale istniała zacięta rywalizacja, co zaburzało harmonię w zespole.

- Pod tym względem Max ma teraz lepszy i dokładniej skrojony pakiet.

Polecane video: