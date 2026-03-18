Frustracja sięga zenitu
Jonathan Wheatley podejrzewa, że to trudna sytuacja Red Bulla ma znaczący wpływ na ostrą krytykę nowych przepisów Formuły 1 przez Maxa Verstappena.
Verstappen już wcześniej ostrzegał przed problemami związanymi z wprowadzeniem nowych bolidów, których osiągi będą bardziej uzależnianie od energii elektrycznej i jest teraz sfrustrowany ściganiem się samochodami, które nazwał „Formułą E” na sterydach.
W Chinach poszedł o krok dalej, mówiąc: - To okropne. Jeśli komuś się to podoba, to tak naprawdę nie wie, o co chodzi w wyścigach.
- To wcale nie jest fajne. To jak granie w Mario Kart i to nie są wyścigi. Wyprzedzasz, a potem na następnej prostej kończy się bateria, a oni znowu cię wyprzedzają. Dla mnie to po prostu żart.
Verstappen nie jest odosobniony w swojej ostrej krytyce, choć zdobywca podium w Chinach, Lewis Hamilton, powiedział, że wyścig był jednym z najprzyjemniejszych w jego karierze, po tym jak wygrał zaciętą walkę z zespołowym kolegą, Charlesem Leclercem.
Według szefa zespołu Audi i byłego dyrektora sportowego Red Bulla, który bardzo dobrze zna Verstappena, problemy z RB22 w tym roku w dużej mierze przyczyniają się do frustracji czterokrotnego mistrza świata.
- Kierowcy Ferrari mówili, że to był wspaniały dzień – powiedział Wheatley. Muszę przyznać, że ten wyścig nie wyglądał źle. Wszyscy kierowcy ścigali się pięknie i czysto.
- Z przyjemnością to oglądałem, ale mogę zrozumieć komentarze Maxa, który może być zdruzgotany obecną sytuacją w jego zespole.
Formuła 1 i FIA stoją przed koniecznością zajęcia się niektórymi problemami, które pojawiły się na początku nowej, pełnej podziałów ery F1.
Wheatley powiedział, że Audi, które dołączyło do F1 właśnie ze względu na nowe przepisy, jest gotowe wesprzeć FIA w dopracowaniu przepisów podczas kwietniowej przerwy między Grand Prix Japonii a Grand Prix Miami.
- Jesteśmy otwarci i zaangażowani w działania z FIA – powiedział Wheatley. - Podczas ostatniego dnia testów w Bahrajnie próbowaliśmy różnych rozwiązań, żeby zobaczyć, jaki będzie rezultat. Myślę, że to pokazuje, że jesteśmy otwarci i współpracujemy z FIA.
- Staramy się sprawdzić, czy możemy coś zrobić, żeby ich wesprzeć. Jeśli coś będzie musiało się zmienić, dołożymy wszelkich starań, aby pomóc to osiągnąć - dodał.
Red Bull nie martwi się o Verstappena
Verstappen nie odpuszcza
Perez nie oszczędza Red Bulla
Przełomowe zwycięstwo
Hamilton: Wróciłem do swojej formy
Święto Antonellego i Hamiltona
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
