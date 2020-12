Verstappen zły na Leclerca

Verstappen ruszał z trzeciego pola i miał obok siebie Leclerca. Do duetu młodych gwiazd dołączył po starcie Sergio Perez i cała trójka niemal jednocześnie wpadła w zakręt numer 4. Lider Ferrari zbyt mocno opóźnił hamowanie, zablokował koła i uderzył w samochód Meksykanina, niszcząc zawieszenie w swoim SF1000. Perez obrócił się, natomiast Verstappen chcąc ominąć całe zamieszanie, wyjechał poza tor. Zabrakło wyasfaltowanego pobocza, a żwirowa pułapka „skierowała” bolid Holendra w barierę.

Z całej trójki dalej pojechał tylko Perez i po zamieszaniu podczas pit stopów Mercedesa sensacyjnie wygrał rywalizację w Bahrajnie.

- Początek nie był zły, ale Valtteri [Bottas] zszedł do wewnątrz, co nie jest niczym nadzwyczajnym, więc odpuściłem - opowiadał Verstappen. - Od tego momentu chodziło już tylko o przetrwanie. Nie wiem dlaczego inni byli tak agresywni i lekkomyślni. Wszyscy jesteśmy w czołówce, a koniec końców ucierpiały trzy samochody, w tym dwa poważnie.

- Naprawdę nie wiem dlaczego Charles tak nurkuje w zakręcie numer 4, dlaczego zszedł tak do środka. Czego oczekiwał? Checo [Perez] nie mógł zobaczyć co się dzieje, a on [Leclerc] po prostu zablokował koła i wpadł w niego.

- Kiedy Checo się obracał, próbowałem objechać ich po zewnętrznej, nie uszkadzając samochodu, ale niewiele można zrobić.

Leclerc tłumaczył z kolei, że sądził, iż Perez pojedzie szerzej, próbując wyprzedzić Bottasa, ale Meksykanin zszedł do wewnętrznej.

- Wydaje mi się, że byłem piąty, jechaliśmy [z Perezem] obok siebie, a Max był trochę z tyłu. Próbowałem wyprzedzać. Widziałem Checo, ale sądziłem, iż pojedzie po zewnętrznej Valtteriego i tam zostanie, a on postanowił wrócić do wewnątrz.

- Było już za późno, abym zwolnił. Nie wydaje mi się, aby był to błąd Checo i go nie obwiniam. Jeśli ktoś dzisiaj ponosi winę, jestem nim ja. Powiedziałbym jednak, iż to bardziej pech niż przewinienie - podsumował Charles Leclerc.

Sędziowie zapowiedzieli przeprowadzenie dochodzenia po wyścigu.