Na dwie rundy przed końcem sezonu 2021, Verstappen ma osiem punktów przewagi nad Lewisem Hamiltonem. Ta przedostatnia na Corniche Circuit odbędzie się w ten weekend.

Jeśli Holender w Dżuddzie pokona Hamiltona o osiemnaście punktów lub więcej, sprawi, że mistrzostwo będzie poza zasięgiem kierowcy Mercedesa, przed finałowym Grand Prix Abu Zabi.

Reprezentant Red Bull Racing podkreślił jednak, że jakiekolwiek rozważania o możliwości przypieczętowania tytułu, nie rozpraszają jego spojrzenia na Grand Prix Arabii Saudyjskiej.

- Podchodzę do tego tak, jak przez cały sezon. Nie się nie zmieniło - powiedział Verstappen o swoim nastawieniu do walki o końcowy sukces.

- Jesteśmy na nowym torze, przede wszystkim musimy się go nauczyć i zobaczyć, jak pójdzie nam w pierwszym treningu. Co do reszty, po prostu skupiam się na weekendzie i staram się być tak konkurencyjny, jak tylko mogę - kontynuował.

Verstappen powtórzył swoje przekonanie, że on i Red Bull mogą pozytywnie oceniać sezon 2021, niezależnie od końcowego wyniku.

- To był dla nas świetny rok, mieliśmy wiele dobrych momentów, z których czerpaliśmy dużą satysfakcję - dodał. - Natomiast poprzednie mistrzostwa były dla mnie dość nudne. Niewiele się działo, czego bym nie zrobił, ciągle byłem trzeci. W pewnym sensie nie lubimy takiego ścigania, ale czasem dochodzi do sytuacji, gdy dominuje jeden zespół.

- Dlatego naprawdę dobrze, że w tym roku to to się zmieniło dzięki poprawieniu samochodu. Utrzymywanie się w walce o tytuł aż do końca sezonu naprawdę jest imponujące. Oczywiście, postaram się cieszyć ostatnimi dwoma wyścigami, ale nie ma znaczenia, które miejsce zajmiemy. Mieliśmy naprawdę dobry sezon jako zespół - zakończył.

