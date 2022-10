W kroplach deszczu, ale i oparach absurdu związanych ze sposobem przyznawania punktów za niepełny dystans, Verstappen przypieczętował podczas Grand Prix Japonii swój drugi mistrzowski tytuł. Tytuł bardzo zasłużony i zdobyty w dużo spokojniejszych okolicznościach niż ten pierwszy.

Początek kampanii nie zapowiadał tak wyraźnej dominacji Verstappena i Red Bulla. Jednak Ferrari szybko popadło w kłopoty - generowane głównie na własne życzenie - i obóz spod znaku austriackiego producenta napojów energetycznych wykorzystał zawahanie głównego rywala.

Verstappen wygrał aż dwanaście z osiemnastu dotychczas rozegranych wyścigów. Na cztery weekendy przed końcem sezonu Holender nadal ma szansę na pobicie rekordu w największej (13) liczbie zwycięstw w trakcie jednej kampanii, który aktualnie dzielą Michael Schumacher i Sebastian Vettel.

- Teraz oczywiście zdobyliśmy mistrzostwo, ale patrząc wstecz, jaki to jest sezon! - mówił Verstappen. - Jest niesamowity. To coś, co po zeszłym roku trudno mi było sobie nawet wyobrazić. Wtedy walczyliśmy do samego końca, a teraz ponownie mamy dobry samochód.

- Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Oczywiście cały zespół, ludzie na miejscu i w fabrykach, nieustannie pracujący bez wytchnienia. Nigdy nie brakuje im motywacji, by jeszcze przyspieszyć samochód.

Część sukcesu to zasługa Hondy, która pomimo oficjalnego wycofania z Formuły 1 po sezonie 2021, nadal dostarcza i dostarczać będzie jednostki napędowe. Verstappen drugi laur przypieczętował na torze Suzuka, należącym do japońskiego producenta.

- Wykonaliśmy razem z Hondą wielką pracę. Rozwijaliśmy się wyścig po wyścigu. Wygranie wraz z nimi dwukrotnie to coś wyjątkowego. Zwłaszcza tutaj, gdzie wszyscy mogli to zobaczyć. Jestem bardzo dumny z tego, że mogliśmy to zrobić właśnie tutaj.