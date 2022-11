Sebastian Vettel zdobył jeden punkt w swoim ostatnim wyścigu w Formule 1. Aston Martin nie zdołał jednak wyprzedzić Alfy Romeo w klasyfikacji konstruktorów. Niemiec udzielił wywiadu Jensonowi Buttonowi na krótko po przekroczeniu linii mety Grand Prix Abu Zabi.

- Dobrze wiesz, jak to jest. Chciałbym, żeby to było kilka punktów więcej, ale tak, podobał mi się wyścig. Dzisiaj była trochę inna rozgrzewka przed startem , ale kiedy gasną światła, tryb wyścigowy jest w pełni. Oczywiście nie wybraliśmy chyba najlepszej strategii, więc szkoda, bo myślę, że mogliśmy awansować w klasyfikacji konstruktorów. Ogólnie to był wielki dzień. Wielkie podziękowania za całe wsparcie, flagi i uśmiechnięte twarze. To było bardzo wyjątkowe i miłe. Cóż, chyba będę tęsknił bardziej, niż mi się wydawało - przyznał Vettel

Sebastian Vettel kończy karierę w Formule 1 z czterema mistrzowskimi tytułami na swoim koncie. Niemiec wygrał 53 wyścigi i aż 122 razy stał na podium. Zdecydowanie była to jedna z najbardziej spektakularnych karier w historii tego sportu.

- Nie mam wiele więcej do powiedzenia. Szczerze mówiąc, czuję się trochę pusty. Myślę, że ostatnie dwa lata były rozczarowujące ze sportowego punktu widzenia, ale bardzo przydatne i ważne dla mnie w życiu. Wiele rzeczy się wydarzyło. Myślę, że to ogromny przywilej być w pozycji, w której się znajdujemy, a z tym wiąże się pewna odpowiedzialność. Mam więc nadzieję, że przekażę coś innym kierowcom, aby mogli kontynuować dobrą robotę - mówił czterokrotny mistrz świata po zakończeniu swojego ostatniego wyścigu w karierze.

Wszystko wskazuje na to, że Vettel zrobi sobie teraz przerwę od jakichkolwiek większych aktywności sportowych. Niektórzy, w tym m.in. Lewis Hamilton, uważają, że Sebastian nie wytrzyma zbyt długo na sportowej emeryturze.

- Wspaniale jest widzieć, że mamy moc inspirowania tym, co robimy i co mówimy. Myślę więc, że są o wiele większe i ważniejsze rzeczy niż wyścigi. Ale oczywiście to jest to, co kochamy i jeśli dzięki temu możemy przekazać niektóre z naprawdę ważnych wartości, to jest ważne. Myślę, że pod tym względem ostatnie dwa lata były dla mnie wspaniałe. Więc dziękuję za wsparcie. Dziękuję za wiadomości, listy i ogólnie za całą miłość. Więc tak, będzie mi tego brakowało. Ale to była absolutna radość przez całą moją karierę. Dziękuję - zakończył Vettel.