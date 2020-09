Vettel był bliski emerytury

Przyszłość Vettela w Formule 1 stała pod znakiem zapytania odkąd ogłoszono jego rozstanie z Ferrari. Choć pojawiały się plotki o rozmowach Niemca z różnymi zespołami, do końca nie można było być pewnym co postanowi czterokrotny mistrz świata.

Wszystko wyjaśniło się w czwartkowy poranek. Vettel dołączy w sezonie 2021 do ekipy Racing Point, przemianowanej na Aston Martin F1 Team. Podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Toskanii 33-letni kierowca ujawnił, że rozważał odejście z F1. Spytany jak blisko był podjęcia takiej decyzji, Vettel odpowiedział:

- Blisko, choć czy istnieje jakaś miara tego, jak można być blisko? Było blisko, ponieważ miałem wiele myśli i musiałem postawić swoją osobę na pierwszym miejscu i spytać co jest dla mnie najlepsze. Uważam, że to co postanowiłem właśnie takie jest i nie mogę się doczekać, by to udowodnić.

Vettel przyznał, że miał obawy przed dołączeniem do ekipy z Silverstone. Jednym z kluczowych czynników była zbliżająca się zmiana przepisów, w tym limit budżetowy, który powinien wyrównać szanse poszczególnych zespołów.

- Nie była to łatwa decyzja, ponieważ ostatnie tygodnie i miesiące były dla mnie dość intensywne. To odmienna i nowa dla mnie sytuacja i tak, jak powiedziałem na samym początku: chcę zostać w Formule 1, o ile będzie coś, co mnie zainteresuje.

- Tegoroczne występy zespołu stawały się coraz bardziej zachęcające, zwłaszcza w kontekście tego, dokąd zmierzają regulacje. Miejmy nadzieję, iż w stronę coraz bardziej wyrównanej stawki. Myślę, że zespół w wielu przypadkach po raz pierwszy zderzy się z określoną sytuacją, np. posiadaniem takich samych pieniędzy jak inni. Ja mogę w tym pomóc i nie mogę się doczekać.

- Wszystko nadeszło we właściwym czasie, choć jeśli chodzi o komunikat, nie minęło dużo czasu od zakończenia rozmów. Oczywiście Checo [Sergio Perez] ogłosił to w środę wieczorem, więc trzeba było odpowiedzieć od razu - zakończył Sebastian Vettel.