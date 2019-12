Vettel chce być trzeci

Niemiec jak na razie sklasyfikowany jest na piątym miejscu. Do trzeciego Leclerca traci 19 punktów. Przed Vettelem znajduje się także Max Verstappen z Red Bulla. Holender ma pięć punktów przewagi nad kierowcą Ferrari.

- Zakończenie sezonu przed Charlesem nie jest tak ważne, ale ważne jest, by być jak najwyżej. Jedno lub dwa miejsca wyżej są w zasięgu. Oczywiście trzecie miejsce to jedno, ale ja, Charles i Max dążymy do tego, więc dla mnie ważne jest, by upewnić się, że zdobędę tyle punktów, ile potrzebuję lub tyle, ile będę w stanie wywalczyć i zobaczę, gdzie będę. Zespół też na to zasługuje. Chcemy zakończyć sezon w dobrym stylu i postaramy się o dwa świetne wyścigi - mówił Vettel.

Leclerc może zapewnić sobie trzecie miejsce już po GP Brazylii. Młodszy z kierowców Ferrari musi wywalczyć o osiem punktów więcej od Verstappena i trzynaście więcej od Vettela. Leclerc zostanie na starcie przesunięty jednak o 10 pozycji za zmianę silnika w swoim aucie.

- Ten weekend z karą przesunięcia o dziesięć miejsc nie będzie łatwy. Uważam jednak, że to najlepsza opcja na końcówkę mistrzostw. Postaramy się jak najbardziej ograniczyć szkody i powalczymy o jak najlepszy wynik. Jestem prawie pewien, że wtedy w Abu Zabi zobaczymy zalety zmiany silnika - dodał Leclerc.