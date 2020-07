Vettel: Cieszę się, że obróciłem się tylko raz

Ferrari w miniony weekend miało spore problemy z tempem swojego SF1000. Vettel w kwalifikacjach nie dostał się do Q3. We wczesnych etapach wyścigu zdołał zyskać tylko kilka pozycji.

Niemiec jechał na ósmym miejscu, kiedy po wznowieniu wyścigu nieudanie zaatakował Carlosa Sainza w trzecim zakręcie, obrócił się i spadł na koniec stawki. Ostatecznie rywalizację zakończył na dziesiątej pozycji, na jedenastu kierowców, którzy dotarli do mety. Jego kolega zespołowy - Charles Leclerc niespodziewanie był drugi.

- Szczerze mówiąc cieszę się, że obróciłem się tylko raz - powiedział Sebastian Vettel. - Było bardzo ciężko. Zrobiło się bardzo ciasno. Sądzę, że Carlos skręcił, kiedy byłem tuż obok niego. Chciałem przejechać blisko niego i straciłem tył.

- Szczerze mówiąc kilka razy traciłem przyczepność z tyłu, dlatego cieszę się, że obróciłem się tylko raz - podkreślił. - Musimy się temu przyjrzeć. Samochód było bardzo trudny w prowadzeniu.

Komentując dalej osiągi SF1000 z minionego weekendu, dodał: - Nie czułem się zbyt pewnie w samochodzie. Dobrze, że w przyszłym tygodniu mamy kolejny wyścig, aby sprawdzić, jak normalnie zachowuje się bolid.

- Byłem dość zadowolony z testów zimowych. W odniesieniu do zeszłorocznego auta, to wydaje się nieco lepsze w zakrętach. Przez pierwszą połowę weekendu jego balans był dobry, ale przez drugą już tak to się nie przedstawiało.

- Musimy się zastanowić co jest nie tak. Jak już wspomniałem, nie czułem się pewnie, aby znaleźć dobrą regularność w kontekście okrążeń i tempa, w jakim je pokonywałem - zakończył.