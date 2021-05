Zanim jeszcze ruszyła opóźniona rywalizacja, Ferrari zapowiedziało w maju 2020 roku, że nie podpisze kolejnej umowy z Vettelem. Czterokrotnego mistrza świata zastąpił w Maranello Sainz.

Im bliżej było końca sezonu, tym stosunki Vettela z Ferrari wydawały się być coraz bardziej napięte. Niemiec odnalazł swoje miejsce w Astonie Martinie, a Sainz - choć odstający nieco tempem od Charlesa Leclerca - przyzwoicie rozpoczął przygodę w barwach Ferrari, punktując w dwóch z trzech dotychczas rozegranych wyścigów.

Dziennik AS spytał Vettela o ewentualne rady dla Sainza, związane z pracą w Ferrari.

- Prawdopodobnie nie starczyłoby nam czasu [na wszystkie] - zażartował Vettel.

- Każdy człowiek jest inny. Trudno jest udzielić uniwersalnej rady - kontynuował już na poważnie. - Carlos jest wystarczająco inteligentny, aby szybko się uczyć i otoczony jest odpowiednimi ludźmi. Znam ich bardzo dobrze, ponieważ z niektórymi pracowałem. Będzie dobrze, o ile hiszpańska prasa zostawi go w spokoju.

Gdy stało się jasne, że Ferrari zrezygnuje z usług Vettela, faworytem wielu obserwatorów do zajęcia miejsca był Daniel Ricciardo. Ostatecznie to Sainza zaproszono do Maranello i zdaniem Vettela to odpowiedni wybór.

- Carlos zasługuje na fotel, który otrzymał. Znam go już bardzo długo, ponieważ przeszedł przez juniorski program Red Bulla. Wydaje się, że minęło dużo czasu. To dlatego, iż był wtedy bardzo młody.

- Ma niesamowity talent i dobrze rozwinął się jako kierowca. To dla niego świetna okazja i bardzo się cieszę, że otrzymał taką możliwość. Powiedziałem mu to już w zeszłym roku, kiedy go potwierdzono.

- Cieszę się, że ma szansę jeździć w Ferrari, ponieważ to kultowy zespół. Mam nadzieję, że będzie mu dobrze szło. Lubię go. Zawsze był bardzo pomocny, nawet jako junior. Pracował dużo w symulatorze, co pomogło nam wygrać mistrzostwa. Ma głowę na karku, jest inteligentny i zasługuje by być w tym miejscu - podsumował Sebastian Vettel.

