Czterokrotny mistrz świata drugi sezon reprezentuje barwy Astona Martina. Choć jeszcze do niedawna obie strony informowały o chęci dalszej współpracy, w czwartek zapowiedziano zakończenie kariery przez Vettela.

Vettel zaliczył wyścigowy debiut w Formule 1 w sezonie 2007 podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych. W BMW-Sauber jednorazowo zastąpił wtedy Roberta Kubicę pauzującego po wypadku w Kanadzie. W lipcu tego samego roku dołączył do Toro Rosso i w barwach włoskiej stajni wystąpił w siedmiu wyścigach. W juniorskiej ekipie Red Bulla spędził kolejny rok i został awansowany do głównego zespołu.

Sezon 2009 zakończył jako wicemistrz świata, a dwanaście miesięcy później zaczęła się jego zwycięska passa. Vettel zdobył cztery tytuły (2010-2013). Z Red Bullem pożegnał się na koniec 2014 roku i dołączył do Ferrari. Sześć sezonów spędzonych w Maranello nie zostało okraszone kolejnymi laurami. Po trudnym sezonie 2020 Scuderia zrezygnowała z usług Niemca. Dołączył on do Astona Martina, ale dotychczasowy związek z ekipą z Silverstone przyniósł tylko jedno podium - w ubiegłorocznym Grand Prix Azerbejdżanu.

Vettel triumfował łącznie w 53 wyścigach i 122 razy stał na podium.

- Decyzja o zakończeniu kariery była trudna i podjęcie jej zajęło mi dużo czasu - przekazał Vettel w oświadczeniu wydanym przez zespół Astona Martina. - Pod koniec roku chciałbym poświęcić czas na zastanowienie się, czym później będę się zajmował. Jako ojciec wiem, że chcę więcej czasu spędzać ze swoją rodziną.

- Dzisiaj jednak nie chodzi o pożegnanie. Bardziej o podziękowanie - wszystkim. Nie tylko kibicom, bez których gorącego wsparcia Formuła 1 nie mogłaby istnieć.

- Przez ostatnie piętnaście lat miałem przywilej pracować w Formule 1 z wieloma fantastycznymi ludźmi. Było ich zbyt wielu, aby wymieniać i dziękować.

- W trakcie ostatnich dwóch lat byłem kierowcą Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team i chociaż wyniki nie są takie, na jakie liczyliśmy, jest dla mnie jasne, że wszystko składa się w całość, by zespół ścigał się w najbliższych latach o najwyższe cele.

Odejście Vettela z Formuły 1 oznacza, że Aston Martin ma jedno wolne miejsce na sezon 2023.