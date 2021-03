Mercedes ma za sobą trudne testy przedsezonowe, które gościły w Bahrajnie. Mieli kłopoty techniczne z bolidem, a obaj kierowcy nie mogli wypracować odpowiedniego balansu W12. Ekipa z Brackley przez trzy dni zaliczyła najmniej okrążeń ze wszystkich zespołów. Pokonali 1645 kilometrów, a dla porównania najwięcej przejechali Alfa Romeo i AlphaTauri, po 2284 kilometry.

Sytuacja z mistrzami świata wyraźnie różniła się od tej, w jakiej byli w ostatnich latach, kiedy często do sezonu byli przygotowani praktycznie idealnie.

Mercedes widzi się aktualnie za Red Bullem w ocenie swoich możliwości przed nadchodzącymi mistrzostwami, ale Vettel wierzy, że niemiecki producent stanie do walki o pierwsze miejsce już od otwierającego sezon 2021 Grand Prix Bahrajnu.

- Można śmiało przyznać, że Mercedes nie miał takiego cudownego przebiegu co w ostatnich latach - stwierdził Vettel, który od tego roku jeździ dla Astona Martina. - Z drugiej strony jestem pewien, że poradzą sobie do czasu pierwszego wyścigu. Natomiast Red Bull robi to co powinien: stanowi wyzwanie. Sądzę więc, że na czele będzie Red Bull albo Mercedes.

Vettel też doświadczył problemów z niezawodnością podzespołów Mercedesa z których korzysta Aston Martin. Podczas jazd na torze w Sakhir w AMR21 doszło do awarii skrzyni biegów oraz turbo. Niemiec przekonuje, że kłopoty nie musiały wynikać z winy dostawcy.

- Prawdą jest, że to jednostka napędowa Mercedesa, który dostarcza nam również skrzynie biegów, ale są one zamontowane w naszym samochodzie, więc jest wiele elementów, które na pewnym etapie się mieszają - stwierdził Vettel. - Szczerze mówiąc nie wiem teraz, gdzie było źródło problemu, sprawdzamy to. Wina może być po jednej albo drugiej stronie, co jednak nie ma znaczenia. Trzeba się tym po prostu zająć i naprawić to. Jak powiedziałem, cokolwiek pozyskujemy od zewnętrznego dostawcy, musimy jeszcze zainstalować w swoim bolidzie i sprawić, aby działało.

