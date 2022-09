Vettel tuż przed wakacyjną przerwą w Formule 1 zapowiedział, że po bieżącym sezonie rozstanie się z Formułą 1. Oznacza to, że za osiem wyścigów pełna sukcesów kariera Niemca dobiegnie końca.

Trwająca kampania, podobnie zresztą jak ubiegłoroczna, nie jest dla całego Astona Martina najłatwiejsza. Zamiast powoli zbliżać się do ścisłej czołówki, ekipa z Silverstone mozolnie wygrzebuje się z dolnych rejonów tabeli. Mimo że Vettel może odliczać już wspomniane osiem wyścigów, szefostwo stajni zapewnia, iż Niemiec chce jeszcze w jak największym stopniu przysłużyć się zespołowi.

- Tak, tak - odpowiedział bez wahania Krack, pytany czy Vettel pracuje nad poprawkami do AMR22. - Po tym również można zobaczyć, jakim jest profesjonalistą i jak bardzo się angażuje. Właściwie to niedawno na odprawie powiedział: „Pomyślcie o tym pod kątem przyszłorocznego samochodu”. Jest więc w pełni zaangażowany.

Krack dodał, że nie ma nawet najmniejszych oznak, by Vettel stracił swój zapał do pracy:

- Nie, to nie pasowałoby do jego charakteru. Mam na myśli to, że jest profesjonalistą. Będzie dawał z siebie wszystko do samego końca. Powiedział to nam od razu, tuż po tym, jak zapowiedział odejście. I dziś to widzimy.

- Odbyłem z nim w czwartek długą rozmowę i to interesujące. Pytałem, jak się z tym wszystkim czuje itd. Tak naprawdę on nie chce słyszeć słowa „pożegnanie”. Zobaczył flagę „Dziękujemy, Sebastian” i spytał czy to będzie teraz pożegnalne tournée. A nie jest. Nie postrzegamy tego jako pożegnanie.

- Na koniec sezonu zorganizujemy małą uroczystość, ale do tego czasu będziemy dawać z siebie wszystko, ponieważ nadal mamy do odrobienia stratę do innych konstruktorów. Nie może zakończyć roku na pozycji, na której obecnie się znajdujemy.

- Jeśli chodzi o Sebastiana, może gdy jest w podróży, na lotnisku, nieco więcej myśli o rodzinie, ale w samochodzie nadal jest w pełni skoncentrowany.

Polecane video: