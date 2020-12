Vettel nie był brany pod uwagę

Posada Alexa Albona - zastąpionego ostatecznie przez Sergio Pereza - zagrożona była od dawna. Pośród spekulacji na temat ewentualnych następców pojawiały się nazwiska Nico Hulkenberga i Sebastiana Vettela. Czterokrotny mistrz świata, żegnający się z Ferrari, ma dobre relacje z Helmutem Marko, doradcą sportowym Red Bulla.

Po ogłoszeniu umowy z Perezem, Horner przyznał jednak, że dokładnie obserwowano jedynie Meksykanina. Pytany czy rozważano jakieś inne kandydatury, odpowiedział:

- Nie. Nie było nikogo innego. Odbyła się krótka dyskusja z Nico Hulkenbergiem. Wszystko trochę przyspieszyło w trakcie ostatniego miesiąca.

Horner nie ukrywa, że Red Bull miał wiele szczęścia, iż Perez - najlepszy ich zdaniem kandydat - był na rynku wtedy, kiedy go potrzebowali.

- To niezwykłe. Mam na myśli okoliczności. Nieco szalone. A Nico Hulkenberg to kolejny zdolny kierowca, który powinien mieć miejsce w F1. Ale na nasze szczęście Perez nie miał posady, ani żadnych innych opcji, co dało nam czas i przed podjęciem decyzji mogliśmy ukończyć sezon z Alexem.

Red Bull często sięgał po wychowanków swojego juniorskiego programu. Tym razem było inaczej, a władze zespołu otwarcie wskazują na brak odpowiedniego kandydata.

- W juniorskim programie nie było nikogo odpowiedniego. Postanowiliśmy więc sięgnąć po kogoś z zewnątrz. Nie można było zignorować tegorocznych występów Sergio. Były naprawdę imponujące.

- Chcemy wystawić możliwie najsilniejszy zespół do walki z Mercedesami. Aby to zrobić, potrzebne są dwa samochody. Sądzę, że Sergio ma niezbędne doświadczenie. Wnosi też ogromną wiedzę i myślę, iż będzie dobrym zespołowym kolegą - zakończył Christian Horner.