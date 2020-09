Ferrari zdecydowało się nie przedłużać kontraktu z Niemcem po sezonie 2020. Vettel w tej sytuacji wciąż rozważa opcje kontynuowania startów w F1 lub pożegnania się z królową sportów motorowych.

Możliwości w Formule 1 ma ograniczone. Głównie jest związany z przejściem do zespołu Astona Martina, gdzie zająłby miejsce Sergio Pereza.

Pomimo trudnych okoliczności, w których się znalazł, nadal sam zajmuje się własnymi sprawami. Natomiast pracująca dla niego Britta Roeske jest odpowiedzialna głównie za tematy związane z mediami oraz odpowiada za kontakt z prawnikami.

Vettel pytany przez Ralfa Schumachera, w wywiadzie na antenie niemieckiej telewizji Sky, czy to dobry moment, aby zatrudnił menadżera, odparł: - Może w kilku tematach byłby pomocny. Jednak obrałem swoją drogę, która zawsze podążałem.

- Niektórzy ludzie przychodzą i odchodzą. Jest wiele osób, które klepią cię po plechach, a kilka tygodni później krytykują.

- Zawsze byłem… nie chcę powiedzieć, że sam, ponieważ mam wokół siebie ludzi, którzy mnie wspierają. Jednak ważniejsze niż opinia publiczna jest świadomość, komu można zaufać i na kim polegać. W tym kontekście jestem aktualnie w odpowiednim i mocnym środowisku, jestem w dobrym nastroju i myślę całkiem jasno - dodał. - Nigdy nie uzależniałem się od zewnętrznych opinii, tego co ludzie myślą i mówią. Dzięki Bogu nigdy nie byłem tak zależny od tego. Nie podążam za wszystkim, co zostało napisane lub powiedziane.

Niedawno były szef zespołu F1 Colin Kolles, u którego Sebastian zaliczył swoje pierwsze testy w Formule 3, zasugerował, że posiadanie menadżera pomoże Vettelowi.

- Podjął decyzję, że chce działać samodzielnie, bez uciekania się do usług menadżera i ograniczania się do prawników - przekazał Kolles. - To jego wybór. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że Formuła 1 jest bardzo upolityczniona. Cierpią na tym generalnie wyścigi, ale i cała F1.