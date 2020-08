Vettel nie spieszy się z decyzją

Zgodnie z zapowiedziami, Vettel opuści Maranello wraz z końcem bieżącego sezonu. Włoska stajnia postanowiła nie przedłużać kontraktu z czterokrotnym mistrzem świata.

Dalsze losy Niemca w najważniejszej wyścigowej serii świata nie są znane. Vettel rozmawia z Racing Point, a wcześniej pozostawał w kontakcie z przedstawicielami Renault. Francuski producent związał się jednak ponownie z Fernando Alonso.

Spytany przez Motorsport.com kiedy można spodziewać się decyzji, Vettel odparł, iż nie ma ustalonego terminu i spokojnie wszystko przemyśli.

- Dałbym wam odpowiedź, gdybym ją miał, ale teraz jej nie mam, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać - powiedział Vettel. - Może to zająć kilka tygodni, a może i dłużej. Czas pokaże. W każdym razie nic się nie zmieniło w porównaniu do tego co mówiłem podczas ostatnich wyścigów. Nie spieszy mi się. Chcę się upewnić, iż podejmę właściwą decyzję.

Vettel już wcześniej mówił, że wszystkie opcje nadal są na stole. 33-latek może dołączyć do nowego zespołu, wziąć sobie rok przerwy lub całkowicie wycofać się z Formuły 1. Pierwszy raz jest tak wiele niewiadomych dotyczących Niemca. Jego transfery do Red Bull Racing i Ferrari były planowane z wyprzedzeniem. Kierowca podkreśla, że chce mieć pełną kontrolę nad swoją decyzją, uzasadniając tym samym brak pośpiechu.

- Fakt, iż jestem w F1 od dawna pomaga, ponieważ znam wielu ludzi. Najważniejsze jest jednak to, aby podjęta decyzja była właściwa. 100-procentowej pewności nigdy nie ma. Słuszność pokaże dopiero czas, jednak chcę mieć jak najwięcej pod kontrolą.

- Właściwe decyzje nigdy nie wymagają pośpiechu, więc trochę to potrwa. Nie mogę powiedzieć do kiedy oraz jaki będzie finał. Stawką jest oczywiście pozostanie w Formule 1. To nowa sytuacja, ale nie wydaje mi się, abym musiał wyciągać teraz z rękawa jakieś sztuczki.

Czterokrotny zdobywca korony zaznacza, że nie ma wątpliwości co do swojej formy czy umiejętności, a jego przyszłość zależy w największym stopniu od dostępnych opcji.

- Dałem jasno do zrozumienia, iż posiadając odpowiedni pakiet mam jeszcze wiele od zaoferowania. Fizycznie czuję się dobrze. Na pewno nie gorzej niż w latach, kiedy zdobywałem tytuły. Wiele zależy od dostępnych opcji. Sezon 2022 oferuje gruntowną zmianę zasad, który może być ekscytująca, choć nie musi. Jako fan tego sportu zawsze mam nadzieję, iż będzie lepiej, niezależnie od tego czy w nim pozostanę, czy nie - zakończył Sebastian Vettel.