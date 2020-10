Vettel nie ufa strategom

Vettel przeżywa koszmarny sezon. Kiepskie wyniki powodowane są przede wszystkim słabą formą bolidu Ferrari, choć i sam Niemiec nie wystrzega się błędów. W rosyjskim Soczi czterokrotny mistrza świata ponownie zaliczył nieudany weekend, rozbijając się w kwalifikacjach.

W wyścigu dojechał jako trzynasty, a po rywalizacji narzekał na strategię, mówiąc, iż specjalnie przedłużono jego stint, aby pomóc Charlesowi Leclercowi w walce z Renault. Według Palmera słowa Vettela wskazują po raz kolejny, że między kierowcą i stajnią nie ma dobrych relacji.

- Dla Vettela następny sezon mógłby już nadejść - stwierdził uczestnik 35 grand prix. - Ferrari ma kiepski samochód w tym roku i czterokrotny mistrz świata nie czuje się w nim komfortowo. Kolega z zespołu, Charles Leclerc wyciągnął kilka dobrych wyników, a w niedzielę zajął niezłe szóste miejsce, startując jako jedenasty.

- Natomiast Vettel zaliczył kolejny weekend do zapomnienia. Rozbił się w kwalifikacjach, próbując nadrobić 0,4 s straty do Leclerca, a w wyścigu po długim stincie nie miał tempa. Jego relacje z Ferrari uległy pogorszeniu, podobnie jak Sergio Pereza z Racing Point.

- Między Vettelem a szefem zespołu Mattią Binotto jest jakaś zadra od początku sezonu. Kierowca wydaje się wcale nie ufać strategom. I to nie jest pierwszy sezon, kiedy rzuca się to w oczy. On dyskutuje i często też ignoruje niektóre z ich poleceń. Stracił również motywację. Patrzy na ten rok, jakby był w zawieszeniu.

- Jestem przekonany, że nowe wyzwanie związane z Astonem Martinem go „ożywi” i on sam prawdopodobnie nie może się już tego doczekać - podsumował Jolyon Palmer.

Sebastian Vettel zajmuje trzynaste miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W dziesięciu wyścigach zebrał zaledwie 17 punktów.