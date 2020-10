Niemiec po sezonie 2020 odejdzie z Ferrari. Podpisał za to kontrakt z zespołem Lawrence’a Strolla. Ekipa funkcjonująca w tym roku jeszcze jako Racing Point, a od kolejnych mistrzostw jako Aston Martin, stała się niezwykle konkurencyjna. W tym kontekście wielu uważa ruch Niemca za strzał w dziesiątkę.

Tymczasem szef AlphaTauri - Franz Tost, który był odpowiedzialny za zespół, gdy Vettel wygrał swój pierwszy wyścig w F1, w Toro Rosso w 2018 roku, wątpi w taki obrót spraw.

- Mam nadzieję i życzę mu, aby odnosił sukcesy i wygrywał wyścigi - powiedział Tost. - Jednak nie sądzę, aby wraz z Astonem Martinem był w stanie walczyć o mistrzostwo.

Podobnego zdania jest były kierowca Formuły 1, Christian Danner: - To zespół, który jeździ w środku stawki i zmierzy się z ekipą Franza Tosta. Czy Vettel będzie wygrywał dla nich wyścigi? Podchodzę do tego sceptycznie. Natomiast jeśli lubi się ścigać, powinien dalej to robić.

Tost dodaje: - Dobrze, że Sebastian pozostaje w Formule 1 i ma pasję do kontynuowania startów. Ma wystarczająco dużo pieniędzy i cztery mistrzowskie tytuły, więc nie musiałby już dalej brać w tym udziału.