Sebastian Vettel opuści Ferrari po sezonie 2020. Informację podał motorsport-total.com, opierając się na swoich wiarygodnych źródłach. Oficjalne oświadczenie spodziewane jest jeszcze dzisiaj.

Obecna, trzyletnia umowa Niemca z Ferrari została popisana w sierpniu 2017 roku i wygasa po tegorocznych mistrzostwach.

Vettel przybył do Ferrari w 2015 roku jako czterokrotny mistrz świata - z wielkim marzeniem o kolejnych tytułach, ale to się nie udało. Wraz z włoską ekipą wygrał czternaście grand prix. Najlepiej potoczyły się dla niego sezony 2017 i 2018, w których zdobywał wicemistrzostwo.

Czy i gdzie Vettel będzie kontynuował karierę w F1 tego jeszcze nie wiadomo. Plotki mówią, że Renault już złożyło mu ofertę, inną opcję stanowi McLaren. Jego miejsce w Maranello miałby zająć Carlos Sainz.

Dr Helmut Marko już wykluczył powrót Sebastiana Vettela do Red Bulla. Tam stawiają na Maxa Verstappena, który ma kontrakt do co najmniej 2023 roku. Choć umowa drugiego z kierowców - Alexa Albona jest ważna tylko do końca roku, zespół i tak ma już swojego lidera.

Z pewnością będzie mnóstwo spekulacji, zwłaszcza, że Lewis Hamilton jest zakontraktowany z Mercedesem tylko do końca 2020 roku. W tym przypadku, żadna ze stron jeszcze nie ogłosiła oficjalnie planów na przyszłość.