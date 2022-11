Sebastian Vettel zajął dziewiąte miejsce w swojej ostatniej sesji kwalifikacyjnej F1 w Abu Zabi. Niemiec był szósty w Q1, wykazując wielkie zaangażowanie w walce o awans do Q2, przedzierając się przez wolno poruszające się bolidy pod koniec okrążenia.

W Q2 kierowca Astona Martina był ósmy, czując, że stracił trochę czasu podążając za Red Bullem. W finałowym segmencie czasówki Vettel pokonał czyste okrążenie na swojej drodze do dziewiątego miejsca. Dla porównania Lance Stroll zakwalifikował się dopiero na 14. miejscu.

- Myślę, że to była dobra sesja. Jestem zadowolony z tego, jak przebiegła. Przed wejściem do bolidu było trochę emocji, ale kiedy już byłem w kokpicie, wszyscy myśleli o okrążeniach kwalifikacyjnych. Na okrążeniach przed Q3 zawsze trafiałem na Red Bulla w ostatnim zakręcie. Gdybyś chciał to ukartować, prawdopodobnie nie byłbyś w stanie. Ale ostatnie okrążenie było czyste - przyznał Vettel.

Sebastian przyznał, że do tej pory był to emocjonujący weekend w Abu Zabi.

- Przed kwalifikacjami myślałem o ludziach, którzy nie mogą tu być, ponieważ nie są już z nami lub im się nie udało. Oczywiście jest tu wielu ludzi, co również jest bardzo wyjątkowe. Ale tak, to był długi czas i muszę przyznać, że to zabawne uczucie. Jednak jak tylko wsiądziesz do bolidu i wyjedziesz na tor, stajesz się bardzo zajęty - stwierdził czterokrotny mistrz świata.