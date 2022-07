Ponad 100 lat temu, 15 lipca 1922 roku Aston Martin wziął udział w swoim pierwszym grand prix. Stało się to we Francji, więc zespół z Silverstone postanowił wykorzystać zbliżający się weekend wyścigowy na Paul Ricard, by świętować stulecie historycznego wydarzenia.

Z tej okazji Sebastian Vettel pojeździ Astonem Martinem GP - oryginalnym samochodem z 1922 roku, którym we wspomnianym Grand Prix Francji wystąpili Clive Gallop i Louis Zborowski.

- Już nie mogę się doczekać - powiedział Vettel. - To bardzo stary samochód i na pewno będzie znacząco różnił się od tego, czym najczęściej jeżdżę. Ma w sobie dużo historii, a fakt, że nadal istnieje, jeździ i jest w tak dobrym stanie, jest świetny.

- Możliwość przejażdżki tym samochodem i namiastka podróży w czasie będą fascynujące. Myślę, że już rozpędzenie się będzie sukcesem.

Na początku lipca, przy okazji Grand Prix Wielkiej Brytanii, Vettel miał okazję pojeździć Williamsem FW14B - bolidem, którego w sezonie 1992 używał Nigel Mansell.

Pierwszy trening przed Grand Prix Francji ruszy jutro o godzinie 14. Cały weekend na Paul Ricard oba AMR22 zaliczą, mając na nosach historyczne logo Astona Martina.