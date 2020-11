Niemiec zadebiutował w F1 w 2007 roku. Wygrał 53 grand prix i zdobył cztery tytuły. Ma 33 lata i jest jednym z najstarszych kierowców w stawce.

Vettel po sezonie 2020 odchodzi z zespołu Ferrari. Od przyszłorocznych mistrzostw będzie reprezentował w królowej sportów motorowych Astona Martina, czyli przemianowane Racing Point.

- Nadal mam ogromną motywację - powiedział Sebastian Vettel dla Die Zelt. - Jestem w wieku 33 lat, a przestanę się ścigać, gdy dojdę do czterdziestki.

Dopytywany, ile sezonów przed nim, odparł: - Okres trzech do siedmiu lat może być realny.

Pośród licznych problemów Ferrari, Sebastian Vettel też ma sporo kłopotów i nie czuje się najlepiej za kierownicą SF1000. W klasyfikacji mistrzostw jest dopiero trzynasty. Zdołał jednak wywalczyć trzecie miejsce w niedawnym Grand Prix Turcji.

- Tegoroczny sezon był bardzo trudny i przyznaję, że miałem nawet wątpliwości co do swoich możliwości - powiedział Vettel. - Niczego nie osiągnąłem w tym roku, a relacje z zespołem też nie należą do najłatwiejszych. Ta miłość już się skończyła, ale wciąż jestem zmotywowany.

- Nadal mam spore oczekiwania co do pozostałych wyścigów, ale myślę, że nowy projekt z Astonem Martinem otwiera wiele możliwości. Nie będziemy w stanie szybko osiągnąć sukcesu, ale jestem pewien, że będzie to praca z innym nastawieniem. Nowy cel to pomóc zespołowi w rozwoju.

Aston Martin czeka na Vettela

Szef ekipy z Silverstone - Otmar Szafnauer, który będzie kierował również Astonem Martinem, chce jak najszybciej rozpocząć współpracę z Sebastianem Vettelem, ale nie poprosili jeszcze Ferrari o „pozwolenie”.

- Do stycznia Vettel ma kontrakt z Ferrari. Jeszcze ich nie zapytaliśmy, czy Sebastian może zostać „zwolniony” przed czasem, aby rozpoczął współpracę z nami - powiedział Szafnauer.

- Mamy nadzieję, że Vettel nauczy nas, jak zdobyć cztery tytuły, po które sięgnął już w swojej karierze - cytuje go gazeta Bild. - Chcemy się poprawiać wraz z Sebastianem, choć nie wiemy, jak duże jest pole do rozwoju. Oczywiście dzięki jego doświadczeniu każdy szczegół można zoptymalizować, aby zwiększyć naszą konkurencyjność.