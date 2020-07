Vettel powinien jak najszybciej opuścić Ferrari

Choć w maju Ferrari i Vettel wydali oświadczenie, w którym twierdzono, że decyzję o zapowiedzianym rozstaniu podjęli wspólnie, w przededniu wyścigowego weekendu w Austrii Niemiec ujawnił, że nigdy nie otrzymał od Scuderii żadnej oferty, a informacje o końcu współpracy przekazano mu telefonicznie.

Grand Prix Austrii nie było dla Vettela udane, a zdaniem Marka Webbera, byłego zespołowego partnera z czasów Red Bull Racing, pomiędzy kierowcą a stajnią nie ma już żadnej chemii.

- Związek wygasł. Chemia przeminęła, małżeństwo się skończyło - powiedział Webber w podcaście In the Fast Line. - Sebastian jest ubrany na czerwono, jeździ czerwonym samochodem, ale jest tam tylko dla siebie. Pod pewnymi względami lepiej byłoby to już zakończyć.

- Myślę, że zaskoczyło to większość z nas, a Seba pewnie najbardziej. Nawet to w jaki sposób mu to przekazano - przez telefon - wiele mówi. Oczywiste jest, że relacje nie były zdrowe i postanowili to zakończyć. Nie można być w ciąży jedynie w połowie. Nie chodziło nawet o długość kontraktu, której rzekomo oczekiwał Seb. Ferrari nawet nie brało pod uwagę rocznej umowy.

Wielu obserwatorów przewiduje, że Vettel może po sezonie 2020 zakończyć karierę. Webber nie wierzy w takie rozwiązanie, chociaż nie wyklucza, iż Niemiec zrobi sobie rok przerwy i wróci do stawki w sezonie 2022, gdy obowiązywać już będą nowe przepisy.

- Nie sądzę, by był to już koniec. Myślę, że wciąż ma na coś szanse w 2022 roku. Kto wie, może trafi do Red Bulla w 2021? Wydaje mi się, że musi zebrać energię i na nowo siebie wymyślić, uwalniając umysł od Maranello.

- Jest trochę za wcześniej na rozmowy o jego spuściźnie. Przyjdzie na to odpowiednia pora. Myślę, że nadal będzie w stawce, niezależnie od tego czy w sezonie 2021 czy 2022 - podsumował Mark Webber.