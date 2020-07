Vettel rozproszony decyzją Ferrari

Vettel rozstaje się z Ferrari po zakończeniu rywalizacji w sezonie 2020. Choć w maju obie strony wydały wspólny komunikat, czterokrotny mistrz świata ujawnił w Spielbergu, że nie otrzymał żadnej oferty nowego kontraktu. Szef stajni, Mattia Binotto wmieszał w całą sprawę koronawirusa.

W Grand Prix Austrii Vettel uplasował się dopiero na dziesiątej pozycji. Choć forma tegorocznego SF1000 daleka jest od optymalnej, w wyścigu Niemiec miał szanse na lepszą pozycję. Stracił je na skutek własnego błędu, gdy wykonał obrót po kontakcie z McLarenem Carlosa Sainza.

Zdaniem Brawna na dyspozycję Vettela wpływ ma decyzja Ferrari. Po sezonie 2019 Niemiec nie tyle stracił status kierowcy numer 1, co w ogóle stał się w Maranello niepotrzebny.

- Dla Sebastiana był to trudny początek ostatniego sezonu w tym zespole - powiedział Brawn w rozmowie z oficjalnym serwisem Formuły 1. - Wszystko musiało wirować w jego głowie, gdy dowiedział się, że Ferrari nie chce już korzystać z jego usług.

- Czasami rzeczy, które zniechęcają kierowcę są naprawdę subtelne. Sebastian wyglądał na zaskoczonego i zszokowanego tym, co się stało i zrozumiałe, że mogło go to zdekoncentrować.

Mimo że Charles Leclerc ostatecznie uplasował się na drugim miejscu, biorąc pod uwagę cały weekend, Scuderia zaliczyła bardzo rozczarowujący start sezonu.

- Było jasne, że Ferrari znajdowało się w trudnej sytuacji po kwalifikacjach - kontynuował Brawn. - Nawet według ich własnego uznania było to rozczarowanie. W niedzielę Charles pokazał jakim jest utalentowanym kierowcą, mądrze wykorzystując swoje szanse. W takich trudnych wyścigach przejawiają się determinacja i umiejętności.

- Ferrari musi jednak szybko się poprawić. W przeciwnym wypadku czeka ich bardzo trudny sezon.

Pakiet aktualizacji, zapowiadany początkowo na Grand Prix Węgier, powinien pojawić się w SF1000 już podczas drugiego wyścigu na Red Bull Ringu, zaplanowanego w najbliższy weekend.