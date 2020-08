Vettel spogląda nie tylko na aktualne osiągi

Zapowiedziane rozstanie z Ferrari sprawiło, że Vettel nieoczekiwanie stał się kierowcą dostępnym na rynku transferowym. Coraz więcej plotek łączy czterokrotnego mistrza świata z Racing Point, które w przyszłym roku stanie się fabryczną ekipą Astona Martina. Zespół z Silverstone jest jak do tej pory rewelacją sezonu i przebojem wdarł się do czołówki, choć w tle pozostaje sprawa istotnego podobieństwa do Mercedesa W10.

Vettel rozważając swoje opcje spogląda nie tylko na obecne osiągi poszczególnych samochodów, ale i potencjał na przyszłość.

- W tej chwili bez wątpienia wyglądają świetnie - powiedział Vettel w Sky Sports F1 w odniesieniu do formy Racing Point. - Z drugiej strony siedzę w tym już tak długo, więc staram się patrzeć trochę szerzej na to, co może decydować o awansie w stawce lub jego braku.

- Chcę wygrywać. I chyba wszyscy wiemy, że w tym momencie, aby zwyciężać trzeba być w jednym określonym samochodzie. Jednak to prawdopodobnie nie wchodzi w grę. Muszę więc w pewnym sensie ocenić, czy jest coś, co może się do niego zbliżyć - wyjaśnił Sebastian Vettel.