Brytyjczyk dołączył do ekipy z Silverstone w zeszłym miesiącu. Whitmarsh został zatrudniony, jako CEO grupy technologicznej. Jest to powrót 63-latka do F1 od 2014 roku.

Czterokrotny mistrz świata, Sebastian Vettel powiedział, że chociaż nie zna dobrze Whitmarsha, to jest przekonany, że były szef McLarena jest znaczącym wzmocnieniem, aby Aston Martin stał się czołówką stawki.

- Znam Martina odkąd przyszedłem do F1, jednak nigdy z nim nie pracowałem. Jest to mocny transfer w wykonaniu naszego zespołu, mam nadzieję, że pomoże nam osiągnąć sukces w przyszłości.

Kolega z zespołu Niemca, Lance Stroll nazwał przybycie Whitmarsha "bardzo ekscytującym".

- Martin był związany z McLarenem w momencie, kiedy odnosili duże sukcesy. Myślę, że to naprawdę ekscytujące mieć go na naszym pokładzie.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy zatrudniliśmy wielu utalentowanych ludzi. Myślę, ze Martin jest wspaniałym wzmocnieniem zespołu - zakończył.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images