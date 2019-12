Vettel wspiera Hulkenberga

Po sezonie 2019 Niemiec żegna się z zespołem Renault F1. Na przyszłoroczne mistrzostwa nie znalazł sobie miejsca w żadnej innej ekipie.

Hulkenberg podczas swoich dziesięciu lat spędzonych w Formule 1 ani razu nie stanął na podium. Vettel jednak nie wątpi w możliwości i umiejętności swojego kolegi.

- To jest dziwna sytuacja. Znam Nico odkąd ścigaliśmy się jeszcze w dzieciństwie - powiedział Vettel. - Fakt, że taki kierowca jak on nie ma miejsca, jest bardzo gorzki. To przykład tego, że z niektórymi rzeczami jest źle w Formule 1.

- Mam nadzieję, że wróci. Zasługuje, aby tu startować, a ja nie chcę być jedynym Niemcem w stawce - dodał.

Obecny kolega zespołowy Hulkenberga - Daniel Ricciardo, ma nadzieję, że Niemiec jeszcze będzie startował w Formule 1.

- Zdecydowanie ma umiejętności, aby tu wrócić - cytuje Ricciardo magazyn Speed Week. - Jeśli nie uda się, nie martwię się o niego, ponieważ jest bystry i przedsiębiorczy. Gdyby zajął się czymś innym, poradzi sobie.