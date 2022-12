Ricciardo nie odnalazł w McLarenie dawnego błysku i po dwóch latach - o rok wcześniej niż pierwotnie planowano - zdecydowano się za porozumieniem stron zakończyć współpracę.

Pobyt Australijczyka w Woking pełen był sportowego „cierpienia”. Gdy wydawało się, że widać światełko w tunelu, kolejny wyścigowy weekend przynosił zimny prysznic i odległą pozycję. Ricciardo zdradził, że tym, który wspierał go w trudnym czasie najbardziej, był Vettel.

- W trakcie ostatniego roku bardzo często podnosił słuchawkę i był po prostu kumplem. Pokazywał troskę i sprawdzał, co mnie, jak prawdziwy przyjaciel - cytuje Ricciardo serwis Speedcafe. - Posiadanie takich przyjaciół jest bardzo ważne, ale i nieczęste w stawce.

- Zwykle dogadujemy się z innymi kierowcami, budujemy relacje, ale to był inny poziom przyjaźni... Pewne gesty, które wykonał, i życzliwość, którą okazał... to wszystko było nieoczekiwane, ale bardzo, bardzo fajne.

Ricciardo przyznał, że Vettel wspierał go przede wszystkim po tym, jak McLaren zapowiedział rozstanie i zastąpienie Australijczyka młodszym rodakiem - Oscarem Piastrim.

- Oczywiście był czas, kiedy działy się wszystkie sprawy związane z kontraktem. Było dużo hałasu. Nie chciałbym go [Vettela] nadmiernie wyróżniać, ponieważ inni kierowcy też się odzywali, ale to on naprawdę często chwytał za telefon i sprawdzał, co się dzieje.

- Z osobistego punktu widzenia bardzo doceniam rzeczy, które dla mnie zrobił. Myślę, że jest bardzo troskliwą osobą. Dba nie tylko o sam sport, ale i o kierowców. Jesteśmy rywalami, wiadomo, ale on z pewnością umie to rozdzielić i troszczyć się o nas.

- Wracam też myślami do 2013 roku, kiedy w drugiej połowie sezonu wygrał praktycznie każdy wyścig. Był wtedy nieustępliwy, nieusatysfakcjonowany. Chciał po prostu zmiażdżyć konkurencję. Dostrzegałem, że nie chce tylko wygrywać, ale po prostu niszczyć. To też trzeba szanować i podziwiać.

Vettel po sezonie 2022 zakończył karierę w Formule 1. Z kolei Ricciardo będzie pełnił rolę trzeciego kierowcy w Red Bull Racing.