Vettel zostaje w Ferrari

W miniony weekend pojawiło się wiele głosów, że Vettel nie wróci do włoskiego zespołu po przerwie zimowej.

Jeśli chodzi o tegoroczne mistrzostwa, sam czterokrotny mistrz świata przyznał, że było źle.

- Ten wyścig był odzwierciedleniem całego sezonu - powiedział Vettel, piąty na mecie wczoraj na torze Yas Marina. - Było mi ciężko i jestem pierwszym, który to przyznaje. Jednak nie sądzę, że muszę zmienić podejście lub sposób przygotowań. Wciąż wiem, jak się jeździ.

Vettel początkowo był uważany za faworyta w walce o mistrzostwo w tym roku. Ostatecznie przegrał nawet z młodym partnerem zespołowych Charlesem Leclerkiem. Zajął piąte miejsce na koniec tegorocznych zmagań.

Cały czas Niemca wspiera szef Ferrari – Mattia Binotto.

- Seb jest bardzo zmotywowany i pokazał to w drugiej części sezonu - powiedział Binotto. - Nie ma wątpliwości co do tego, że wróci z nami w przyszłym roku. Jestem pewien że zmobilizujemy go jeszcze bardziej, aby dobrze sobie radził.