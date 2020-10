Vettel został współwłaścicielem Astona Martina

Sebastian Vettel posiada już pewną liczbę udziałów w Astonie Martinie. Niemiec powiedział o tym dziennikarzom na konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek przed Grand Prix Eifelu.

Czterokrotny mistrz świata, który niedawno zapowiedział przeprowadzkę do brytyjskiego zespołu w sezonie 2021, został zapytany, czy postrzega siebie w przyszłości jako współwłaściciela Astona Martina. Okazało się, że w pewnym sensie Vettela można tak nazwać już teraz.

- Myślę, że każdy może robić ze swoimi pieniędzmi, co chce - powiedział kierowca Ferrari. - Aston Martin jest spółką publiczną i każdy może w nią zainwestować. Jeśli pytasz, czy mam jakieś udziały, to tak, mam. Ile to kosztowało to drugie pytanie i nie chciałbym rozmawiać na ten temat.

- Generalnie wierzę w przyszłość tego projektu, zdecydowałem się przyłączyć do tego zespołu i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę efekty naszej współpracy - dodał.