Samochodem z 1992 roku w przeszłości jeździł Nigel Mansell. Williams jest obecnie własnością Vettela. Czterokrotny mistrz świata kupił go w 2020 roku, ale do tej pory nie miał zbyt wielu okazji nim pojeździć. Niedawno zaliczył krótki shakedown, przygotowujący do pokazowych przejazdów podczas weekendu na Silverstone.

Pokaz miał uhonorować trzydziestolecie zwycięstwa Mansella w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Vettel pokonał FW14B - zatankowanym paliwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla - kilka okrążeń i zaparkował na prostej startowej. Podszedł do niego sam Mansell oraz zaciekawieni: Lewis Hamilton, Mick Schumacher, George Russell, a także Stefano Domenicali, dyrektor F1, i Mohammed Ben Sulayem - prezydent FIA.

Spytany przez Motorsport.com o wrażenia z jazdy, Vettel odparł: - To było bardzo wyjątkowe. Również to, że on [Mansell] tu jest i czekał na mnie.

- Czułem się jakbym znowu miał 5 lat. Dźwięk i wszystko. Tak jakbym cofnął się o trzydzieści lat. Pokazanie emocji jest świetne, ale cieszę się, że zrobiliśmy to w odpowiedzialny i bardziej zrównoważony sposób.

- Mansell wygrał tutaj 30 lat temu. Oczywiście mam samochód z tamtego okresu, ten konkretny, ale nie chciałem po prostu marnować zasobów. Rozmyślałem nad lepszym sposobem. Jestem więc bardzo dumny z tego, że udało nam się zmobilizować i dostałem tę szansę. Wypadło to w moje urodziny, a wcześniej nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy.