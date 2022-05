Formuła 1 miniony weekend spędziła na Florydzie. Po raz pierwszy w historii rozegrano Grand Prix Miami. Choć cała otoczka wokół wydarzenia okazała się sukcesem, akcji na torze nie było wiele.

Vettel przyznał, że zamiast ścigać się ulicami Miami Gardens, wolałby odwiedzić jakiś uznany tor w Stanach Zjednoczonych i wymienił Road America, położony w stanie Wisconsin i goszczący różne serie od lat 50. ubiegłego stulecia.

Na reakcję środowiska IndyCar nie trzeba było długo czekać. Vettela zacytował ekspert Matt Archuleta, a na wpis zareagował Graham Rahal:

- Podbijam i powiem: Seb, jeśli chcesz przetestować IndyCar na Road America, zorganizujemy to. To byłby zaszczyt mieć cię w swoim samochodzie.

Do dyskusji włączył się również Bobby Rahal, ojciec Grahama oraz wraz z Davidem Lettermanem i Mike’iem Laniganem współwłaściciel zespołu:

- Seb, jeśli tylko chcesz, to załatwione.

Następnie w rozmowie z Motorsport.com, Bobby Rahal powiedział:

- W tej chwili nie mamy żadnych możliwości, ale generalnie czemu nie? Road America to najlepszy tor do pokazania IndyCar, a IndyCar jest najlepsze do pokazania toru Road America. Dlatego też, chciałbym się przekonać, co myśli Vettel.

- Koniec końców czy gość taki jak on, po bardzo udanej karierze w Formule 1, chce jeździć w IndyCar? Nie wiem. Wielu Europejczykom nie podoba się idea jazdy po owalu. Jednak jest dopiero po trzydziestce, więc ma wiele lat na spróbowanie innych form ścigania.

- Gdyby pojawiła się okazja, by umieścić w dodatkowym samochodzie podczas niektórych wyścigów kogoś takiego jak Seb, z pewnością mocno byśmy to rozważyli.

Sam Vettel ze swojej strony przyznał: - Muszę się temu przyjrzeć. Ale [Road America] to świetny tor. Zobaczymy.