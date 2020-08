Villeneuve: Mercedes wszystko zniszczył

Jacques Villeneuve uważa, że mistrzowie świata sami ponoszą winę za tę porażkę.

- Oglądałem fajny wyścig, po którym stało się jasne, że Mercedes wkrótce będzie miał kłopoty - powiedział Villeneuve dla Sky Sports Italia. - Jeśli masz odpowiednią strategię i kierowcę, który potrafi ją wdrożyć, to sprawisz Mercedesowi problemy.

- Jeśli takim samochodem [jak Mercedes] finiszujesz dziesięć sekund za zwycięzcą, to jako zespół zniszczyli wszystko - kontynuował.

Wg Kanadyjczyka ekipa z Brackley popsuła do tego wyścig Valtteriemu Bottasowi.

Fin startował z pole position i utrzymywał się przed Hamiltonem. Przegrał jednak z kolegą zespołowym torze, z powodu wcześniejszego pit stopu. Obrońca tytułu pod koniec wyścigu wykorzystał przewagę świeższych opon w swoim samochodzie.

- Zrujnowali wyścig Bottasa, który był znacznie szybszy od Lewisa - uznał mistrz świata F1 z 1997 roku.

Dostało się również Sebastianowi Vettelowi: - Zawsze to robi, kiedy wpada w kłopoty. Nawet gdy walczy o mistrzostwo świata. Jeśli nie czuje się pewnie, popełnia błędy. Wie, że wynik to jego wina. Jeśli obracasz się na torze jadąc z tyłu stawki, to rezultat nie jest kwestią złej strategii. To niezrozumiałe, że mistrz popełnia takie błędy.