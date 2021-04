W zeszłym roku Charles Leclerc umocnił swoją pozycję lidera w zespole Ferrari. Monakijczyk spisywał się zdecydowanie lepiej od partnera zespołowego - Sebastiana Vettela. W tym roku jego nowym kolegą jest Carlos Sainz po przejściu z McLarena.

Jacques Villeneuve ostrzega Leclerca, że 26-letni Sainz nie będzie łatwym rywalem.

- Sainz stanowi prawdziwe zagrożenie dla Charlesa - stwierdził Kanadyjczyk. - Carlos nigdy nie miał tak ważnej pozycji, ale z biegiem czasu rozwijał się i przybył (do Ferrari) z determinacją i doświadczeniem.

- Jest przyzwyczajony do walki z szybkimi kolegami zespołowymi - dodał. - Kalkuluje, ciężko pracuje, więc może być bardzo irytujący dla Charlesa.

Mistrz świata F1 z 1997 roku odniósł się również do osoby Maxa Verstappena, faworyta w walce o tytuł w obecnym sezonie.

- Jest presja na Verstappenie - uznał. - Zwycięstwo w Bahrajnie miał praktycznie w kieszeni, ale udało mu się przegrać. Nie mogę się doczekać żeby zobaczyć, jak będzie zachowywał się w kolejnych wyścigach. Wszyscy postrzegają go jako przyszłego mistrza świata, więc teraz musi udowodnić, że go na to stać.

