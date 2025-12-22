Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Formuła 1

Villeneuve wierzy w Hadjara

Jacques Villeneuve uważa, że „mentalność Red Bulla” Isacka Hadjara czyni go dobrym partnerem Maxa Verstappena.

Maciej Klaja Lydia Mee
Edytowano:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Mistrz świata Formuły 1 z 1997 roku uważa, że Isack Hadjar ma niezbędne atuty, aby odnaleźć się w Red Bullu. Przyjście 21-latka za Yukiego Tsunodę zostało oficjalnie potwierdzone po zakończeniu sezonu w Abu Zabi.

Wybór ten był tematem wielu dyskusji w trakcie sezonu. Liam Lawson został zdegradowany do Racing Bulls po zaledwie dwóch rundach za zbyt słabe wyniki. Mimo to został sklasyfikowany trzy pozycje przed Japończykiem, który miał do dyspozycji ten sam bolid co Max Verstappen.

- Hadjar miał występy lepsze i gorsze – powiedział Villeneuve, oceniając debiutancki sezon Francuza w podcaście High Performance. - Były momenty kompletnie szalone… To bardzo redbullowy styl, bardzo agresywny. Kilka szalonych wyścigów. Czasami był efekt „wow, skąd to się wzięło?”.

- A potem inne wyścigi, w których był za Lawsonem. Jeśli jednak potrafi utrzymać ten wyjątkowy rozpęd, a to był dopiero jego pierwszy sezon, to trafia do idealnego zespołu. Red Bull, przy jego podejściu, po prostu zadziała.

Jak przy każdej zmianie w składzie kierowców stajni z Milton Keynes nasuwa się pytanie, jak długa kadencja czeka kolejnego zawodnika. Hadjar nie obawia się jednak krótkiego epizodu w Red Bull Racing, mając nadzieję, że nowe przepisy dadzą mu czysty start.

- To na pewno bardzo dobry moment w mojej karierze – mówił Francuz. - Cała ciężka praca z ostatnich lat teraz poopłaca. Oczywiście to dopiero początek nowej drogi, ale jestem bardzo podekscytowany. Wchodzę też w nową erę Formuły 1. Myślę, że to idealny moment.

- Nie mam żadnych oczekiwań, ponieważ wszyscy zaczynamy od zera – dodał. - Praca dopiero się zacznie.
Naprawdę nie mogę się doczekać stycznia i lutego, pracy z zespołem i poznawania ludzi. To będzie kluczowe, żeby spróbować być o krok z przodu.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Horner musiał odejść

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Maciej Klaja
Block po operacji

Block po operacji

Akademia F1
Akademia F1
Miami
Block po operacji
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

WEC
WEC
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę
Brak wieści o Kubicy

Brak wieści o Kubicy

Prime
WEC
Prime
WEC
Brak wieści o Kubicy
Isack Hadjar
Więcej o
Isack Hadjar
Hadjar nie boi się Verstappena

Hadjar nie boi się Verstappena

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Hadjar nie boi się Verstappena
Lindblad: Wierzyłem, że tam trafię

Lindblad: Wierzyłem, że tam trafię

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Lindblad: Wierzyłem, że tam trafię
Red Bull podał skład

Red Bull podał skład

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Red Bull podał skład

Najnowsze wiadomości

Villeneuve wierzy w Hadjara

Villeneuve wierzy w Hadjara

Formuła 1
F1 Formuła 1
Villeneuve wierzy w Hadjara
Block po operacji

Block po operacji

Akademia F1
F1A Akademia F1
Miami
Block po operacji
Horner musiał odejść

Horner musiał odejść

Formuła 1
F1 Formuła 1
Horner musiał odejść
Rovanpera tęskni za latami 90

Rovanpera tęskni za latami 90

WRC
WRC WRC
Rovanpera tęskni za latami 90

Prime

Poznaj pakiet premium
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry