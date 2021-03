Hamilton związał się z Mercedesem w 2013 roku. Osiem dotychczasowych wspólnych sezonów przyniosło sześć mistrzowskich laurów w klasyfikacji indywidualnej. Brytyjczyk walnie przyczynił się również do rekordowych siedmiu z rzędu triumfów Mercedesa wśród konstruktorów.

Pierwsze wątpliwości odnośnie przyszłości Hamiltona w Mercedesie pojawiły się w drugiej połowie minionego roku. Kontrakt kierowcy wygasł wraz z końcem sezonu, a rozmowy o nowej umowie nieustannie przekładano. Ostatecznie osiągnięto porozumienie, ale jedynie w kwestii sezonu 2021. Według Villeneuve’a roczna umowa była inicjatywą Mercedesa.

- Myślę, że Mercedes osiągnął już szczyt pod względem zainteresowania mediów i prestiżu - przyznał mistrz świata z 1997 roku w rozmowie z francuskim Canal+. - Kolejna wygrana z Lewisem Hamiltonem już nic w tym temacie nie zmieni.

- Oczywiście, Mercedes nie cierpi na tym, że Hamilton jest w ich samochodzie, ale w oczach opinii publicznej imponuje przede wszystkim wizerunek kierowcy, a nie marki. To, co naprawdę pomogłoby [teraz] Mercedesowi, to gdyby wygrali mistrzostwa z innym kierowcą.

Villeneuve właśnie w powyższym upatruje przyczyn rocznego kontraktu Hamiltona.

- Jasne jest, że obie strony nie doszły do [pełnego] porozumienia. O ile dobrze się orientuję, Hamilton chciał pracować mniej, ale za wyższą gażę. A to generalnie tak nie działa - podsumował Kanadyjczyk.

Sezon 2021 ruszy w Formule 1 w najbliższy piątek.