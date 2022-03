Tegoroczna rewolucja techniczna sprowadziła do Formuły 1 m.in. większe koła oraz zmienione struktury odpowiadające za bezpieczeństwo. W konsekwencji znacznie wzrosła masa samochodów. Zgodnie z regulaminem dolna granica wynosi aktualnie 795 kg i podniesiona została o 43 kg.

Okazało się jednak, że zespoły mają problem z osiągnięciem dolnego pułapu. Z kolei ostre „kuracje” odchudzające mogą negatywnie wpłynąć na zachowanie całego pakietu. Niedawno FIA tłumaczyła, że za część problemów z wagą odpowiadają cięższe niż się spodziewano, standardowe części, przygotowywane przez zewnętrznych dostawców. Ponadto wpływ ma zjawisko tzw. podskakiwania, związane z aerodynamicznym efektem przypowierzchniowym. Podłoga w niektórych samochodach musi zostać dodatkowo usztywniona.

Większość ekip zaczęła lobbować za kolejnym wzrostem masy minimalnej. Chciano dodać 5 kg, ale ostatecznie stanęło na 3. Aby przepis został przedstawiony do akceptacji Światowej Radzie Sportów Motorowych, wcześniej musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Komisję F1, co oznacza zgodę minimum ośmiu zespołów.

Uważa się, że jedną z ekip, która akurat z wagą nie miała problemu, jest Alfa Romeo. C42 skonstruowany był tak, by z łatwością osiągnąć przepisową masę minimalną. W Hinwil rozumieją jednak potrzebę jej kolejnego podniesienia.

- Przyczyny są zrozumiałe - powiedział szef zespołu Frederic Vasseur. - Każdy musiał wzmocnić swoją podłogę z powodu podskakiwania. Również koła się kilogram cięższe, niż ich prototypy

Odnosząc się do obranej przez Alfę koncepcji budowy samochodu i poświęcenia środków, by był on jak najlżejszy, Vasseur dodał:

- Zaletą limitu budżetowego jest to, że każdy może swobodnie decydować o tym, jak wyda swoje pieniądze. Granica wydatków zapobiega wyścigowi zbrojeń.

Sezon 2022 ruszy w najbliższy weekend w Bahrajnie. Pierwszy trening odbędzie się w piątek o godzinie 13 polskiego czasu.

Polecane video: