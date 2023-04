Aston Martin - w ubiegłym roku dopiero siódmy w tabeli konstruktorów - jest rewelacją początku bieżącego sezonu. Fernando Alonso trzykrotnie meldował się w trójce, a dobrą formę AMR23 niezłymi występami potwierdził także Lance Stroll.

Przykład ekipy z Silverstone pokazuje, że nawet w krótkim czasie dzielącym dwa sezony możliwy jest ogromny skok jakościowy. Ocon podkreśla, że również w mającym niemałe ambicje Alpine powinni wierzyć w podobny wzrost formy.

- Musimy myśleć, że jest to możliwe. W przeciwnym wypadku nie ma sensu się ścigać - zaznaczył Ocon. - Jeśli się nad tym zastanowić, sezon zakończyliśmy w grudniu, a już z końcem lutego czy na początku marca zaczęliśmy kolejny. To trzy, cztery miesiące.

- Nie wiem czy Aston byłby w stanie to zrobić w trakcie sezonu, jednak trzy, cztery miesiące to i tak jeszcze nie finisz kampanii. Pokazali, i szacunek dla nich, że możliwy jest ogromny krok naprzód, jeśli znajdzie się właściwe rzeczy. Jest to wykonalne.

Alpine zapowiedziało spory pakiet poprawek na Grand Prix Azerbejdżanu. Te zostaną dopracowane dzięki blisko miesięcznej przerwie dzielącej wyścig w Australii od wizyty w Baku. Ocon jest podbudowany tym, co dzieje się aktualnie w Enstone.

- Jestem w fabryce przynajmniej raz czy dwa tygodniowo. Odwiedziłem dział aerodynamiki, widziałem projekty, koncepcję samochodu i to, co zamierzamy zamontować. Jest kilka naprawdę interesujących pomysłów. Nie mogę się doczekać, aż je wyprodukują i założą do samochodu.

Ocon nie dostrzega w A523 jednej szczególnej słabości. Podkreśla jednak, że zajęcie się szeregiem detali pozwoli zwiększyć osiągi.

- Jest sporo szczegółów. To nigdy nie jest jedna rzecz i na tym polega trudność. Kompromis w jednym miejscu może doprowadzić do pogorszenia formy w innym obszarze. A my nie za bardzo możemy teraz iść na kompromisy.