W Astonie Martinie nie będzie łatwo

Vettel po zakończeniu bieżącej rywalizacji rozstanie się z Ferrari. Choć przyszłość Niemca w F1 przez długi czas pozostawała niepewna, ostatecznie dołączy on do Astona Martina [obecnie Racing Point], zajmując miejsce Sergio Pereza.

Czterokrotny mistrz świata nie ukrywa zadowolenia z takiego obrotu sprawy: - Liczyła się dla mnie przejrzystość i otwartość - stwierdził Vettel w rozmowie ze Sport Bild. - Jasno zostało powiedziane co jest możliwe, a co nie.

- Potrzebne są zarówno ambicja, jak i cele, a te, które wyznaczył Lawrence Stroll [właściciel zespołu] są zbieżne z moimi. To nas łączy. On ma jasne wyobrażenie tego, co chce osiągnąć i byłem pod wielkim wrażeniem.

- Jasne jest jednak, że nie od razu wykonamy milowy krok. W tej chwili nie jestem zaangażowany w działania Racing Point i nie biorę udziału w żadnych spotkaniach na temat nowego samochodu. Nawet nie mogę tego robić, ponieważ wciąż jestem zatrudniony w Ferrari - wyjaśnił Sebastian Vettel.