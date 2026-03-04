Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 GP Australii

W Australii bez godziny policyjnej

W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie FIA zniesie "godzinę policyjną" przed Grand Prix Australii.

Piotr Furman Filip Cleeren
Opublikowano:
Charles Leclerc, Ferrari, Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Charles Leclerc, Ferrari, Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images

Formuła 1 wyczarterowała loty przez Tanzanię i Singapur, aby zapewnić kluczowym pracownikom dotarcie do Melbourne na czas, a FIA w środę i czwartek złagodzi obostrzenia czasowe przed Grand Prix.

Inauguracja sezonu F1 2026 w Australii, prawdopodobnie odbędzie się bez większych zakłóceń, pomimo trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Atak USA i Izraela na Iran rozpoczął się 28 lutego i doprowadził do odwetowych bombardowań na kraje Bliskiego Wschodu, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię ​​Saudyjską, Katar i Bahrajn.

Sytuacja spowodowała problemy przed pierwszym tegorocznym wyścigiem F1, ponieważ większość krajów Bliskiego Wschodu zamknęła swoją przestrzeń powietrzną, zmuszając personel do zmiany rozkładu lotów. Zamknięto drugie pod względem natężenia ruchu lotnisko na świecie w Dubaju, a także Międzynarodowy Port Lotniczy Hamad w Dosze w Katarze.

Czytaj również:

Motorsport.com dowiedział się, że F1 zarezerwowała dla swojego personelu trzy alternatywne loty czarterowe przez Tanzanię i Singapur, aby zapewnić, że kluczowe dla organizacji wydarzenia osoby dotrą do Melbourne na czas. Większość z nich dotarła do Melbourne już we wtorek wieczorem.

W środę żaden z zespołów, z którymi skontaktował się Motorsport.com, nie zgłosił żadnych problemów operacyjnych w wyniku opóźnionych przylotów, ale ekipy zwróciły się do FIA o złagodzenie standardowych godzin policyjnych obowiązujących podczas weekendu Grand Prix.

W środę organ zarządzający ogłosił, że z powodu siły wyższej nie będzie egzekwował standardowych obostrzeń czasowych, które uniemożliwiają personelowi udział w testach samochodów.

- Informujemy, że z powodu ciągłych zakłóceń w ruchu i transporcie, które wystąpiły podczas przygotowań do Grand Prix Australii, postanowienia Artykułu B9.5.1a, dotyczące „Okresu Ograniczonego 1”, oraz Artykułu B9.5.1b, tj. „Okresu Ograniczonego 2”, nie mają zastosowania do tych Zawodów – poinformowała FIA.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Autor zdjęcia: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pierwsze ograniczenia rozpoczynają się czterdzieści dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem FP1 i końcą się dwadzieścia dziewięć godzin przed planowanym rozpoczęciem FP1. Druga godzina policyjna rozpoczyna się osiemnaście godzin przed planowanym rozpoczęciem FP1 i kończy się cztery godziny przed planowanym rozpoczęciem FP1.

Poinformowano również, że pracownicy Mercedesa i McLarena, którzy tymczasowo utknęli w Bahrajnie, bezpiecznie opuścili  kraj. Oba zespoły miały przeprowadzić zaplanowane testy opon Pirelli w mokrych warunkach, ale w sobotę zaatakowana została baza Piątej Floty Marynarki Wojennej USA w o oddalonym o 32 km od Bahrajnu Manamie i testy odwołano.

Formuła 1 poinformowała, że ​​w nadchodzących dniach i tygodniach, będzie nadal monitorować rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ponieważ wkrótce zapadnie decyzja, czy zaplanowane na kwiecień Grand Prix w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej odbędą się zgodnie z planem.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Bottas nie uniknie kary

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Bearman lubi czerwony kolor

Formuła 1
Formuła 1
GP Australii
Bearman lubi czerwony kolor

Trzyletni plan Kucharczyka

Indy Lights
Indy Lights
Trzyletni plan Kucharczyka

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa

Najnowsze wiadomości

Bearman lubi czerwony kolor

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Australii
Bearman lubi czerwony kolor

W Australii bez godziny policyjnej

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Australii
W Australii bez godziny policyjnej

Trzyletni plan Kucharczyka

Indy Lights
IndL Indy Lights
Trzyletni plan Kucharczyka

Bottas nie uniknie kary

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Australii
Bottas nie uniknie kary

Funkcja

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej