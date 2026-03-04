Formuła 1 wyczarterowała loty przez Tanzanię i Singapur, aby zapewnić kluczowym pracownikom dotarcie do Melbourne na czas, a FIA w środę i czwartek złagodzi obostrzenia czasowe przed Grand Prix.

Inauguracja sezonu F1 2026 w Australii, prawdopodobnie odbędzie się bez większych zakłóceń, pomimo trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Atak USA i Izraela na Iran rozpoczął się 28 lutego i doprowadził do odwetowych bombardowań na kraje Bliskiego Wschodu, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię ​​Saudyjską, Katar i Bahrajn.

Sytuacja spowodowała problemy przed pierwszym tegorocznym wyścigiem F1, ponieważ większość krajów Bliskiego Wschodu zamknęła swoją przestrzeń powietrzną, zmuszając personel do zmiany rozkładu lotów. Zamknięto drugie pod względem natężenia ruchu lotnisko na świecie w Dubaju, a także Międzynarodowy Port Lotniczy Hamad w Dosze w Katarze.

Motorsport.com dowiedział się, że F1 zarezerwowała dla swojego personelu trzy alternatywne loty czarterowe przez Tanzanię i Singapur, aby zapewnić, że kluczowe dla organizacji wydarzenia osoby dotrą do Melbourne na czas. Większość z nich dotarła do Melbourne już we wtorek wieczorem.

W środę żaden z zespołów, z którymi skontaktował się Motorsport.com, nie zgłosił żadnych problemów operacyjnych w wyniku opóźnionych przylotów, ale ekipy zwróciły się do FIA o złagodzenie standardowych godzin policyjnych obowiązujących podczas weekendu Grand Prix.

W środę organ zarządzający ogłosił, że z powodu siły wyższej nie będzie egzekwował standardowych obostrzeń czasowych, które uniemożliwiają personelowi udział w testach samochodów.

- Informujemy, że z powodu ciągłych zakłóceń w ruchu i transporcie, które wystąpiły podczas przygotowań do Grand Prix Australii, postanowienia Artykułu B9.5.1a, dotyczące „Okresu Ograniczonego 1”, oraz Artykułu B9.5.1b, tj. „Okresu Ograniczonego 2”, nie mają zastosowania do tych Zawodów – poinformowała FIA.

Lando Norris, McLaren Autor zdjęcia: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pierwsze ograniczenia rozpoczynają się czterdzieści dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem FP1 i końcą się dwadzieścia dziewięć godzin przed planowanym rozpoczęciem FP1. Druga godzina policyjna rozpoczyna się osiemnaście godzin przed planowanym rozpoczęciem FP1 i kończy się cztery godziny przed planowanym rozpoczęciem FP1.

Poinformowano również, że pracownicy Mercedesa i McLarena, którzy tymczasowo utknęli w Bahrajnie, bezpiecznie opuścili kraj. Oba zespoły miały przeprowadzić zaplanowane testy opon Pirelli w mokrych warunkach, ale w sobotę zaatakowana została baza Piątej Floty Marynarki Wojennej USA w o oddalonym o 32 km od Bahrajnu Manamie i testy odwołano.

Formuła 1 poinformowała, że ​​w nadchodzących dniach i tygodniach, będzie nadal monitorować rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ponieważ wkrótce zapadnie decyzja, czy zaplanowane na kwiecień Grand Prix w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej odbędą się zgodnie z planem.