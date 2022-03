Ferrari, które zaliczyło bardzo udane testy przed sezonem 2022, zarówno podczas jazd w Barcelonie, jak i Bahrajnie, dysponuje jednym z najmocniejszych duetów w stawce F1. Stajnię z Maranello reprezentują Charles Leclerc oraz Carlos Sainz.

Zdecydowane postępy i silny skład pomogły Scuderii w zaliczeniu dobrej kampanii w 2021 roku, którą ukończyli na trzecim miejscu przed McLarenem.

Teraz włoski zespół przyciągnął dużą uwagę, ze względu na konkurencyjnie prezentujący się samochód F1-75 na Circuit de Barcelona-Catalunya, jak i w zeszłym tygodniu w trakcie drugiej tury zimowych przygotowań na Bahrain International Circuit. Wielu obserwatorów podziela opinię, że dysponują obecnie jednym z najlepszych bolidów. Są wymieniani w ścisłej czołówce przed nadchodzącą kampanią.

Jeśli Ferrari faktycznie będzie radziło sobie tak dobrze, Martin Brundle, ekspert Sky Sport F1, zapowiada wówczas ciekawą rywalizację między Lelcerkiem i Sainzem.

- Jeśli Ferrari będzie w stanie wygrywać wyścigi, to fascynujące będzie obserwowanie Charlesa Leclerca i młodego Carlito, ponieważ prezentują dość zbliżony poziom - powiedział Brundle.

- Widzieliśmy ich w zeszłym roku. Byli razem dość przebojowi, szanowali się i wiedzieli dla kogo pracują. Jeśli jednak w grę wchodzą zwycięstwa w wyścigach, a nawet mistrzostwo, to między kierowcami dojdzie do zajętej rywalizacji - dodał.

Binotto: Nie jesteśmy zwycięzcami

Szef zespołu Ferrari - Mattia Binotto praktycznie podczas każdej udzielonej wypowiedzi w ostatnich dniach, tonuje oczekiwania: - Nie jestem w stanie ocenić innych. Natomiast dobrze radzimy sobie w opiniowaniu nas samych i nie sądzę, abyśmy byli zwycięzcami. Spodziewam się, że zarówno Red Bull, jak i Mercedes mają bardzo mocne i szybkie samochody, są bardzo silnymi zespołami. Nawet ostatniego dnia RBR wprowadził ulepszenia do swojego bolidu, udowadniając i pokazując, jak dobrze radzą sobie z rozwojem, co ma kluczowe znaczenie przed pierwszym wyścigiem. Być może Mercedes także jeszcze się poprawi. Oczywiście mam nadzieję, że uda nam się w jakiś sposób spróbować rzucić im wyzwanie. To byłoby wspaniałe z naszej strony.

Ferrari nie korzystało z pełnej mocy

Pojawiły się sugestie, że podczas testów w Bahrajnie Ferrari nie korzystało z maksymalnej mocy jednostki napędowej. O taką opinię pokusił się dziennikarz Leo Turrini, blisko związany z formacją z Maranello.

- Jak widzimy, Ferrari nie miało obaw o swoją formę - przekazał Turrini. - Sainz i Leclerc wykonywali odrębne zadania. Sainz jeździł z pełnym bakiem, a Leclerc skupiał na pracy z bardziej miękkimi oponami. Z tego co się orientuję, nigdy nie podążali F1-75 z małą ilością paliwa i nie chcieli pokazywać mocy silnika. Najważniejsze jest to, że nie ma żadnych szczególnych problemów z samochodem. Obaj kierowcy z łatwością zademonstrowali równe osiągi bolidu, zwłaszcza, gdy był wyposażony w opony wykonane z twardszej mieszanki.

Sezon rusza już w tym tygodniu od Grand Prix Bahrajnu.

