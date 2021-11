Sezon 2022 będzie stał pod znakiem rewolucji technicznej i rekordowo obszernego kalendarza. Ze względu na liczbę rund, F1 chce zawęzić całe wydarzenie do trzech dni. Piątkowe treningi rozegrane zostaną w godzinach popołudniowych, a czwartek, czyli dzień dla mediów, wykreślony z programu.

Szefowie F1 chcą być jednak pewni, iż zespoły i kierowcy dzielić się będą informacjami z dziennikarzami. Ross Brawn, jeden z dyrektorów, ujawnił, że w piątek zespoły będą musiały przedstawić mediom informacje na temat poprawek przygotowanych na dany weekend.

Zgodnie z przepisami sportowymi konieczne będzie zadeklarowanie tzw. „specyfikacji referencyjnej” samochodu. Informacje trzeba będzie dostarczyć przed rozpoczęciem FP1. Trzymanie się wspomnianej specyfikacji konieczne będzie od ostatniego treningu.

Aby spełnić nowe reguły związane z badaniem technicznym, zespoły będą musiały „pochwalić się” wszystkimi nowościami przygotowanymi na dany weekend. Szefowie F1 nie widzą zatem przeszkód, by nowinki pokazywać publicznie mediom.

Brawn powiedział, że w piątkowy poranek samochody i personel muszą być dostępne dla mediów w celu omówienia technicznych modyfikacji.

- To, co robimy w piątek, to wielka sesja dla was [mediów] - przyznał Brawn. - Będziecie mogli przyjrzeć się samochodom i porozmawiać z personelem. Forsujemy inicjatywy dające większe zaangażowanie oraz lepszy wgląd w to, co się dzieje.

- Tak więc od przyszłego roku w piątki samochody będą wam prezentowane. Zespoły wyjaśnią zmiany, których dokonały przed konkretnym weekendem, a owe zmiany zostaną również zadeklarowane do FIA. Wygeneruje to jeszcze jeden aspekt zainteresowania sportem. Strona techniczna jest bardzo ważna dla wielu kibiców.

Jeden z kolejnych pomysłów dotyczy opon. W dążeniu do jak najmniejszego wpływu na środowisko naturalne, generowanego przez F1, podczas niektórych weekendów niewykluczone jest zmniejszenie puli opon, dostępnych dla każdego kierowcy. F1 wspólnie z FIA i Pirelli szuka optymalnego rozwiązania, by ograniczenie nie psuło widowiska.