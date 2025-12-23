Wszystkie serie
W Red Bullu bez obaw

Choć temat odejścia Maxa Verstappena z zespołu przed 2028 roku powraca jak bumerang, szef Red Bull GmbH odrzuca obawy dotyczące klauzul kontraktowych Holendra.

Piotr Furman Lydia Mee
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images

Dyrektor zarządzający Red Bull GmbH, Oliver Mintzlaff, nie wydaje się być zaniepokojony warunkami kontraktowymi Verstappena z zespołem z Milton Keynes.

Chociaż kontrakt czterokrotnego mistrza świata z Red Bullem jest ważny do końca 2028 roku, wiadomo, że w dalszym ciągu mogą zostać uruchomione klauzule, które pozwoliłyby mu odejść z zespołu przed terminem.

Rozmowy z szefem i dyrektorem generalnym zespołu Mercedesa, Toto Wolffem, spowodowały lawinę spekulacji o tym, że Verstappen myśli o przejściu do zespołu Brackley w 2026 roku, ale sam zainteresowany uciął plotki, potwierdzając swoje zaangażowanie w Red Bullu.

Czytaj również:

- Ważne jest, aby powiedzieć głośno, że nie boję się żadnej z klauzul w jego kontrakcie, dotyczącej wyników. Najważniejsze dla kierowcy jest to, aby widział, że wszyscy w zespole dają z siebie wszystko. Myślę, że Max był w tym roku pod wrażeniem wyników i atmosfery w zespole – powiedział Mintzlaff w wywiadzie dla De Telegraaf.

- Oczywiście Max zawsze chce wygrywać i mieć jak najlepszy samochód, ale my też. Dopóki będzie czuł, że pracujemy nad tym i robimy wszystko, co w naszej mocy, myślę, że pozostanie lojalny. Widzi też, ile zainwestowaliśmy w nasz własny silnik.

- Czuję ogromne uznanie i lojalność po obu stronach. Nie mam wątpliwości, że Max Verstappen zakończy karierę w Red Bullu.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Mark Thompson - Getty Images

Rok 2026 przyniesie poważną zmianę przepisów, która może zmienić układ stawki. Verstappen już wcześniej zastrzegł, że rozważy przejście na emeryturę, jeśli nowe przepisy nie będą mu się podobać.

- Mój kontrakt obowiązuje do 2028 roku, ale jego przyszłość będzie zależeć od nowych przepisów i od tego, czy będą przyjemne i fajne – powiedział Verstappen agencji PA przed Grand Prix Kataru w 2025 roku.

- Jeśli nie będą mi się podobać, to nie widzę siebie w roli kierowcy F1. Zdobycie siedmiu tytułów mistrzowskich nie jest dla mnie priorytetem. Mogę z łatwością odejść nawet jutro - dodał.

Czytaj również:

