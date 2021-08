Red Bull Racing tuż przed wakacyjną przerwą w Formule 1 stracił prowadzenie w obu tabelach. Max Verstappen traci do Lewisa Hamiltona osiem punktów. Mercedes oddalił się na dwanaście oczek.

Choć na taki stan rzeczy w największym stopniu wpływ miał pech RBR (kraksa Verstappena na Silverstone oraz staranowanie przez Lando Norrisa na Hungaroringu), nie da się nie zauważyć, iż Mercedes zbliżył się do Red Bulla. W padoku pojawiły się spekulacje, że Honda na skutek działań FIA musiała przykręcić nieco moc swoich silników.

- To kompletna bzdura - zarzekał się Marko na antenie Sport1. - Nie było żadnych ograniczeń ani ze strony FIA, ani Hondy. Nie „skręciliśmy” silników. Na Węgrzech używaliśmy tej samej mocy, co wcześniej.

- Różnicę robi Mercedes. Przygotowali poprawki nie tylko do samochodu, ale i silnika. To dlatego byli tak szybcy na prostych Silverstone.

Marko po raz kolejny zapowiedział, że przyszłoroczne składy obu ekip Red Bulla powinny zostać potwierdzone we wrześniu. Dodał również, że nie należy spodziewać się promocji Pierre’a Gasly’ego.

- Ogłosimy je po wakacyjnej przerwie - powiedział serwisowi Speedweek. - On [Gasly] zalicza swój najlepszy sezon, ale jest niezwykle ważny jako lider AlphaTauri. Zespół stał się czołówką środka stawki. Z Gaslym mamy umowny kontrakt do 2023 roku i z niego skorzystamy. Reszta to plotki.

Jeśli Gasly nie zasili Red Bull Racing, Sergio Perez pozostanie w Milton Keynes na kolejny sezon. Z kolei AlphaTauri utrzyma najprawdopodobniej Yukiego Tsunodę, choć ten po świetnym początku roku spisuje się ostatnio o wiele gorzej.

- Jest młody, ma sporo japońskiej mentalności, ale popełnia niewymuszone błędy. Musi zdać sobie sprawę, że głowa jest nie tylko po to, by założyć kask, ale służy również do myślenia. Będzie dobrze. Ma jeszcze czas - zapewnił Helmut Marko.