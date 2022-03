W Rosji nie obejrzą F1

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, F1 ogłosiła w zeszłym tygodniu, że odwołała tegoroczny wyścig w Soczi, a w następnym kroku całkowicie zerwała kontrakt na organizację Grand Prix Rosji obowiązujący do sezonu 2025.

Na początku tego tygodnia Liga Mistrzów podjęła decyzję o zawieszeniu swoich umów na transmisje w Rosji, uniemożliwiając fanom piłki nożnej oglądanie meczów, w związku z sankcjami sportowymi narzuconymi na ten kraj.

Teraz okazało się, że Formuła 1 podjęła podobne działania, rozwiązując umowę z Match TV na relacje ze skutkiem natychmiastowym. Match TV podpisało swój ostatni kontrakt w 2020 roku, który obowiązywał do końca sezonu 2023.

W Rosji nie będzie również dostępu do F1 TV. Tym samym w kraju agresora usunięto wszelkie legalne sposoby oglądania królowej sportów motorowych w kampanii 2022.

Match TV transmituje również mecze piłkarskie Ligi Mistrzów i posiada prawa do pokazywania Pucharu UEFA oraz innych rozgrywek europejskich. Według dziennika The Times, w zeszłym tygodniu hiszpańska ekstraklasa La Liga nadawała antywojenne komunikaty w swoich materiałach, ale zostały one zablokowane przez rosyjskich nadawców.

Promotor Grand Prix Rosji, firma Rosgonki, początkowo twierdziła, że istnieje szansa, iż tegoroczny wyścig może się jeszcze odbyć. Jednak rozwiązanie kontraktu oznacza, że grand prix nawet nie zostanie przeniesione na Igora Park na obrzeżach Petersburga, jak planowano uczynić to w przyszłym roku.

Po nadzwyczajnym posiedzeniu Światowej Rady Sportów Motorowych, FIA ogłosiła, że w Rosji i na Białorusi nie odbędą się żadne imprezy, ale zawodnicy z tych państw będą mogli nadal ścigać się w podlegających jej wydarzeniach, lecz pod neutralną flagą i na określonych warunkach.

Natomiast wiele władz krajowych podjęło własne działania, całkowite zakazując Rosjanom i Białorusinom uczestnictwa w zawodach.

W weekend Haas F1 ogłosił, że rozwiązał kontrakt ze swoim rosyjskim kierowcą Nikitą Mazepinem, a także ze sponsorem tytularnym, rosyjską firmą Uralkali. Mazepin i jego ojciec, Dmitrij, zostali do tego objęci sankcjami Unii Europejskiej.