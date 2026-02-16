Przejdź do głównej treści
Formuła 1 Bahrain Pre-Season Testing

W Silverstone wierzą w Neweya

Po przedsezonowych testach w Bahrajnie Fernando Alonso stwierdził, że Adrian Newey nie zapomniał jak się projektuje bolidy Formuły 1.

Piotr Furman
Opublikowano:
Adrian Newey, Aston Martin Racing Team Principal

Adrian Newey, Aston Martin Racing Team Principal

Autor zdjęcia: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Aston Martin ma za sobą niezwykle trudny okres przygotowawczy do sezonu F1 2026, ale Alonso nadal ma zaufanie do obecnego szefa zespołu.

W tym roku Formuła 1 wprowadza szeroko zakrojone zmiany w regulaminie technicznym i ostatecznie nie wiadomo, który zespół przygotował najlepszy samochód według nowych przepisów. Jednak najnowsze sygnały sugerują, że Aston Martin pozostaje daleko w tyle.

Po ponad 30 latach dominacji Adrian nie zapomniał w ciągu jednego roku, jak się buduje bolidy - Fernando Alonso

Przygotowania do sezonu 2026 nastręczały ekipie z Silverstone mnóstwo problemów. Wszystko zaczęło się od opóźnionego o cztery miesiące programu badań w tunelu aerodynamicznym, który rozpoczął się dopiero w połowie kwietnia 2025 roku.

To był jeden z powodów, przez które zespół wyjechał na tor dopiero czwartego dnia testów w Barcelonie, co oznaczało, że przejechał znacznie mniej kilometrów niż inni.

Aston Martin nie zrobił też za wiele kilometrów podczas zeszłotygodniowych testów w Bahrajnie. Pierwszego dnia awaria jednostki napędowej spowodowała, że ​​Lance Stroll przejechał zaledwie 36 okrążeń, a następnie opuścił znaczną część trzeciego dnia z powodu kolejnej awarii mechanicznej.

Kolejnego dnia Alonso zaliczył już 98 okrążeń, ale wykręcił drugi czas od końca, co spowodowało, że Stroll w wywiadzie szczerze stwierdził: - Brakuje nam czterech sekund do czołówki.

Problem pogłębia fakt, że Aston wszedł w nowe przepisy z wielkimi oczekiwaniami, stając się fabrycznym zespołem Hondy, a samochód zaprojektował Newey, który dołączył do zespołu na początku 2025 roku.

Alonso nie jest jednak przesadnie zmartwiony obecną sytuacją, zwłaszcza, że jego nowy szef ma na koncie 12 tytułów mistrzowskich i stwierdził, że nadal wierzy w jego możliwości.

- Jestem spokojny o nadwozie – dodał mistrz świata. - Jednostka napędowa jest jeszcze niedopracowana, ponieważ nie rozumiemy jeszcze dobrze przepisów.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Autor zdjęcia: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

- Po ponad 30 latach dominacji Adrian nie zapomniał w ciągu jednego roku, jak się buduje bolidy. Nawet jeśli teraz nie jesteśmy przygotowani na 100%, to wkrótce to osiągniemy, ponieważ jesteśmy w stanie naprawić każdą usterkę jednostki napędowej.

- Musimy dać sobie czas i zrozumieć, gdzie jesteśmy, a jeśli jesteśmy w tyle, to jak najszybciej zmienić tę sytuację.

Pozytywny wpływ dołączenia Neweya do Astona Martina był odczuwalny w całym zespole. Pedro de la Rosa jest pod dużym wrażeniem pracy Brytyjczyka podczas testów w Bahrajnie.

- Odkąd pojawił się Adrian, jego przywództwo jest niepodważalne – powiedział były kierowca F1 trzeciego dnia testów.

- Cały zespół dokładnie wie, co ma robić i nie jest już tak, jak w poprzednich sezonach, że każdy mógł mieć własną teorię na dany temat. Adrian jasno określa, co należy zrobić i nikt tego nie podważa - dodał.

De la Rosa wierzy w Neweya tak mocno, że nie widzi powodów do paniki.

- Myślę, że jego obecność w zespole to punkt zwrotny – dodał de la Rosa. - Szczerze mówiąc, nie jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy wolniejsi od rywali, ale nas to nie martwi, bo to nie jest jeszcze koniec.

Lewis Hamilton, Ferrari

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Max Verstappen, Red Bull Racing

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Carlos Sainz, Williams

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Franco Colapinto, Alpine

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Gabriel Bortoleto, zespół Audi F1

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Oscar Piastri, McLaren

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Alexander Albon, Williams

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Oliver Bearman, zespół Haas F1

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Franco Colapinto, Alpine

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Franco Colapinto, Alpine

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Franco Colapinto, Alpine

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Oscar Piastri, McLaren

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Franco Colapinto, Alpine

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Gabriel Bortoleto, zespół Audi F1

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Gabriel Bortoleto, zespół Audi F1

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Sergio Perez, Cadillac Racing

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Oscar Piastri, McLaren

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Gabriel Bortoleto, zespół Audi F1

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Oscar Piastri, McLaren

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Formuła 1
