W starciach partnerów zawsze przegrywa zespół

Podczas gdy w Ferrari nadal zastanawiają się jakie działania podjąć po kontrowersyjnym starciu Charlesa Leclerca i Sebastiana Vettela w Grand Prix Brazylii, Horner mówi, że takie zdarzenia najmniej wpływają na kierowców.

Dowodzący ekipą z Milton Keynes ma swoje własne doświadczenia z podobnymi sytuacjami. W 2010 roku doszło do spięcia na linii Vettel - Mark Webber [Grand Prix Turcji]. Horner uważa, że takie wewnętrzne sprzeczki nigdy nie są łatwe do zażegnania i mogą się mocno rozprzestrzeniać.

- Wiele zależy od scenariusza i każdy zespół ma do tego swoje podejście. Różni ludzie, różnie reagują, więc ciężko mi oceniać sytuację w Ferrari - odpowiedział Horner pytany o swoją opinię na temat pojedynku Vettel/Leclerc.

- Jednak w takich momentach przegranym zawsze jest zespół.

Horner podkreśla, że najtrudniejsze w rozstrzyganiu podobnych spięć jest to, że najbardziej optymalne rozwiązanie dla zespołu, niekoniecznie jest najlepsze dla jednostki.

- Cieszę się, że to nie moi zawodnicy. To bardzo trudne. Kierowcy wyścigowi są jak zawzięte, konkurujące ze sobą zwierzęta i często występuje konflikt między tym co dobre dla zespołu, a tym co jest korzyścią danej osoby.

Choć raczej niewielu zazdrości sytuacji w jakiej znalazł się Mattia Binotto, Andreas Seidl z McLarena uważa, że wszystko trzeba umieścić w odpowiednim kontekście. Niemiec dodaje, że wolałby mieć taki ból głowy i walkę o zwycięstwa oraz podia, niż spokój w zespole z kiepskimi wynikami.

- Oczywiście, radzenie sobie z dwoma kierowcami na podobnym poziomie jest trudne. A kiedy gra toczy się o zwycięstwa i podia to robi się jeszcze ciężej.

- Jednocześnie z niecierpliwością czekam aż będę miał takie luksusowe problemy w przyszłości, czyli posiadanie dwóch zawodników walczących o czołowe pozycje - zakończył Andreas Seidl.